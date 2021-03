Come disegni una spirale? Scopri cosa rivela sulla tua personalità

Il modo in cui disegni una spirale può rivelare moltissime informazioni sulla tua personalità, scopri cosa rivela di te.

In che modo disegni una spirale? da dove parti? dal centro oppure dalle estremità?

Prova a prendere un foglio e a disegnarne una e analizza il risultato.

Test: dimmi come disegni una spirale e ti dirò chi sei veramente

Sai cosa indica a livello spirituale il disegno di una spirale? questo simbolo indica il percorso che conduce dalla coscienza esteriore (materialismo, coscienza esteriore, ego, percezione esteriore) all’anima interiore (illuminazione, essenza invisibile, nirvana, coscienza cosmica).

Il modo in cui disegni la spirale indica dimostra i movimenti tra il tuo mondo interiore (intuitivo, intangibile) e il mondo esterno (materia, manifestato) mappati dalla spirale degli anelli archetipici.

La spirale ha anche un altro significato in termini di rinascita o crescita personale, il simbolo a spirale può rappresentare la coscienza della natura dal nucleo o dal centro e quindi estendersi verso l’esterno. Moltissime persone mistiche la pensano in questo modo.

Tu come disegni una spirale?

Osserva l’immagine che ritrae delle spirali e leggi il profilo corrispondente al tuo stile di disegno.

Ricorda che questo test nasce per intrattenerti e divertirti, nessuna di queste informazioni fornisce una diagnosi, né sostituisce una consulenza professionale.

Se hai disegnato la spirale partendo:

Dall’interno all’esternoEssere amati da te è un enorme privilegio. Tu sei la classica persona dolcissima e sempre premurosa, su di te si può sempre contare, chiunque ha bisogno di conforto troverà in te il giusto supporto.

In una relazione sei un’ amante appassionata gentile ed empatica. In amicizia e in famiglia, chi ti conosce bene sa che in caso di necessità sei la prima persona che corre in aiuto. Sei una persona buona ma anche molto determinata e sempre disponibile per chi ha avuto meno fortuna di te.

Dall’esterno all’interno:

Se questo è il modo in cui disegni la spirale significa che sei una persona saggia. Sei sempre stata una persona molto più matura della sua età. Apprezzi chi ha il cuore gentile, chi lavora e si impegna duramente, anche tu sei una persona molto tenace ma il lavoro e gli impegni non sono tutto, trovi sempre del tempo da passare con la famiglia e gli amici.

Gli altri si fidano di te. Anche se vorresti affidarti al pensiero logico alla fine segui sempre il tuo cuore e non te ne penti mai. Detesti litigare perché i conflitti ti mettono a disagio. Una volta presa la tua decisione, non torni mai indietro!