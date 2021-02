Ti sfido a trovare il cuore, gli occhi e il cervello in 20 secondi

Sei in grado di trovare il cuore, gli occhi ed il cervello in mezzo a questa catasta di prodotti alimentari? se li individui in 20 secondi sei un vero osservatore.

Se vuoi avere un cervello attivo, scattante, logico e analitico ti consigliamo di dedicarti a test di immagine o di logica come questo. Questo test è un vero rompicapo, gli occhi, il cervello ed il cuore sono ben mimetizzati, i colori e le forme dell’immagine sono stati sapientemente disposti in modo da complicare la tua impresa.

Per vincere questa sfida devi armarti di concentrazione e ovviamente di una ottima vista. Questo test è stato inventato da Vitabiotics con l’intento di dimostrare che il corpo ha bisogno di vitamine del gruppo B per essere attivo ed energico, per una vista acuta e per migliorare la circolazione cardiaca.

Sei pronto per sfidare la tua percezione dei dettagli?

Test: se trovi gli occhi, il cuore ed il cervello in 20 secondi vinci la sfida

Divertendoti a fare questo tipo di test, svilupperai la tua intelligenza e la tua percezione dei dettagli. Non c’è modo migliore per allenare il cervello che stimolarlo e non c’è modo migliore di stimolarlo che divertendosi.

Vediamo se hai una vista acuta. Solo un occhio esperto potrà trovare i 3 oggetti in 20 secondi. Allora, dove si nascondono gli occhi, il cuore e il cervello in questa immagine?

Se li hai trovati in 20 secondi complimenti. Sei una vera lince.

Se non hai trovato gli oggetti nei 20 secondi significa solo che hai bisogno di allenarti un pò di più.

Se ti arrendi e vuoi la soluzione, eccola:

L’occhio è in alto a sinistra vicino al pollo mentre il cervello è in basso al centro accanto al formaggio. E il cuore? È vicino al pesce in basso a destra. Abbiamo cercato gli organi in rosso nell’immagine.