Scopri quali sono i segni zodiacali che tendono a sperperare i loro soldi e che fanno davvero fatica a gestire il denaro.

Di questi tempi, fare economia è un bisogno che accomuna un po’ tutti. Per questo motivo, chi facendo qualche taglio alle spese e chi rinunciando a qualcosa di suo, siamo tutti portati a fare qualcosa per mettere da parte. Ci sono però persone che pur provandoci non riescono ad ottenere risultati.

Un aspetto spesso difficile da notare e sopratutto da gestire e che può dipendere almeno un po’ dall’influenza delle stelle. Per questo motivo, oggi, scopriremo quali sono i segni che secondo lo zodiaco sono tra i più spendaccioni o che pur provandoci fanno davvero fatica a regolarsi.

I segni più spendaccioni dello zodiaco

Ariete – Quelli che spendono e spandono senza pensarci

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono il segno più spendaccione dello zodiaco. Per loro acquistare cose è imperativo ed indispensabile per sentirsi bene e di buon umore. Per questo motivo, pur provandoci non riescono mai a resistere alle tentazioni che, diciamocelo, nel loro caso sono davvero molte. Un problema che i nativi del segno non si rendono neppur conto di affrontare se non quando vanno improvvisamente in rosso, chiedendosi come mai sia successo. Anche in tal caso, però, superato il momento di crisi, la tendenza sarà quella di tornare a fare come prima, certi di poter contare su una buona dose di fortuna.

Cancro – Quelli che non possono non coccolarsi

I nativi del segno zodiacale del Cancro non riescono a gestire bene le proprie finanze. Magari si costringono a non fare determinati acquisti e a rifiutare determinati inviti ma quando sentono il bisogno di coccolarsi, finiscono con il vanificare ogni sforzo spendendo tutto ciò che hanno messo da parte. Si tratta di un modo di fare che faticano a controllare e che pertanto li porta spesso a non riuscire a mettere granché da parte. Per fortuna, ogni tanto hanno la lungimiranza di aprirsi un piccolo fondo emergenze. E questa è l’unica ancora di salvezza sulla quale possono contare. Sopratutto se si pensa che il loro bisogno di viziarsi e coccolarsi è praticamente continuo.

Sagittario – Quelli che non possono non spendere

Sebbene siano piuttosto in grado di raccogliere delle somme di denaro, i nati sotto il segno zodiacale de Sagittario, fanno una grande fatica a non spendere i loro soldi. Quando hanno qualcosa da parte iniziano infatti a sentire il bisogno di viaggiare o di acquistare qualcosa che ai loro occhi diventa improvvisamente importante. Pur non arrivano necessariamente a spendere proprio tutto, finiscono quindi con lo sperperare soldi che potrebbero tornargli utili più avanti. E tutto senza riuscire a fermarsi. Gli riesce infatti molto più comodo vivere in economia quando sono senza denaro piuttosto che premunirsi per tempo evitando occasioni che poi rimpiangerebbero. Una scelta di vita che, tutto sommato, sembrano piuttosto in grado di gestire.

Capricorno – Quelli che si gestiscono male

I nativi del segno zodiacale del Capricorno sono piuttosto in gamba a mettere da parte dei soldi e quando vogliono sono anche in grado di fare economia. Il loro problema è che quando hanno una certa cifra davanti iniziano a rilassarsi dandosi alla pazza gioia. Ciò fa si che finiscano con lo spendere più di quanto dovrebbero e tutto senza considerare le effettive entrate. Un problema che la maggior parte di loro non si rende conto di avere e che pertanto risulta davvero difficile da gestire. Per fortuna sono persone in grado di lavorare sodo e ciò gli consente di mettere da parte abbastanza da poter vivere quasi sempre bene. A parte, ovviamente, quando decidono di investire tempo e denaro nel modo sbagliato.

Toro – Quelli che fanno fatica

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone che amano godersi la vita e che per questo non si fanno problemi a spendere per ottenere ciò che desiderano. Se ciò significa rischiare di andare in rosso sono pronti a correre il rischio. Per fortuna, di base sono persone al contempo in grado di provvedere a se stesse e di capire quando è il caso di fare economia. La loro vita è quindi fatta di alti e bassi che accettano consapevolmente e che pertanto non incidono in modo negativo. Certo, orientarsi un po’ di più su un sano equilibrio non sarebbe affatto male. Ma resta, di fatto, che quando si trovano a dover stringere la cinghia, poi sanno sempre come ripagarsi per tornare più che felici della loro vita.

Acquario – Quelli che spendono senza pensarci

Si potrebbe pensare che i nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario siano poco propensi a spendere essendo persone che tendono a vivere senza fare tante pazzie. Del tutto a sorpresa, invece, sono tra coloro che gestiscono peggio i propri soldi. Ciò dipende dal bisogno di togliersi ogni possibile sfizio, spendendo quanto anno in cibo, gadget e tanti piccoli lussi che, messi insieme, rischiano di portarli in rosso. Un problema che non si fanno quasi mai, accettando ciò che arriva e vivendo alla giornata. L’unica cosa che gli preme davvero è infatti vivere bene il presente. Cosa che, soldi permettendo, sanno fare benissimo.

Riuscire a gestire il denaro non è sempre semplice e capire i propri limiti o quelli di chi ci circonda può essere di grande aiuto. Al contempo può essere importante controllare l’ascendente dello zodiaco in modo da avere un’idea più ampia della situazione e cogliere anche quei particolari che, altrimenti, finirebbero con il passare inosservati.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.