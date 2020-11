Inverno, estate, autunno o primavera… Ogni stagione ha il suo fascino. In quale stagione preferisci percorrere questo sentiero nella foresta? La risposta rivela molto sulla tua personalità inconscia

Questo tipo di test sono un modo suggestivo di far emergere una parte del nostro inconscio. Ognuno di noi è un essere unico e si distingue dagli altri. Ha un proprio carattere, ha vissuto esperienze diverse e ha tratto da queste esperienze qualcosa che lo ha cambiato.

Essere felici e sereni significa anche assecondare questa diversità e vivere secondo i nostri principi facendo quello che ci appaga. Per fare questo dobbiamo cercare di capire la nostra vera personalità, e scovare tutto ciò che è depositato nel nostro subconscio e che per qualche motivo non riesce ad emergere. Non ignorare chi sei veramente.

Nel realizzare il tuo percorso introspettivo ti ritroverai sicuramente a ricordare delle situazioni in cui hai reagito in un certo modo senza sapere il perché. Bene soffermati su queste situazioni perchè tutte quelle volte è emerso il tuo inconscio e ha agito per te.

Se avevi deciso di risparmiare un pò di soldi e che non avresti fatto shopping per un determinato periodo, ma le tue azioni si sono dimostrate non essere in linea con le tue decisioni, significa che la tua mente non cosciente ha prevalso su quella cosciente.

Il motivo è molto semplice: il nostro subconscio controlla la maggior parte dei nostri comportamenti, emozioni e decisioni anche se non ce ne rendiamo conto.



Questo test che non fornisce una diagnosi di alcun tipo ma ha lo scopo di intrattenerti, ha il potere di permetterti di interrogarti su ciò che si nasconde nel tuo inconscio.

Sei pronto per fare questo test? Scegli senza pensare una di queste immagini che rappresentano un percorso in diverse stagioni e scopri a quali tratti nascosti della tua personalità è legata la tua scelta cliccando sulla pagina successiva.