Coronavirus comparso dal 2012 in Cina: l’indagine – VIDEO

Coronavirus | Secondo un’indagine condotta dal Sunday Times, sarebbe comparso in Cina dal 2012 in una vecchia miniera. Una squadra dell’OMS si recherà sul posto per fare le opportune verifiche.

Secondo il Sunday Times, il virus avrebbe avuto origine nel 2012 in una miniera abbandonata dello Yunnan. Sei operai, che lavoravano il rame in quel luogo, sarebbero stati in contatto con pipistrelli e i guano. Dopo aver svolto il loro lavoro, sarebbero stati colpiti da una forte polmonite e soltanto tre si sarebbero salvati da tale male.

Dopo la rivelazione di tale notizia, una squadra dell’OMS si recherà nei prossimi giorni sul luogo in questione per verificare se tale ipotesi possa corrispondere alla verità o meno. Non ci resta che attendere per avere maggiori chiarimenti sul caso.