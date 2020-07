Antonella Clerici torna con The Voice Senior: l’indiscrezione

Antonella Clerici, secondo il portale Tv Blog, tornerà in prima serata sul piccolo schermo degli italiani con il talent The Voice Senior.

Antonella Clerici, dopo aver trascorso una stagione televisiva in panchina, è pronta a tornare in grande stile sul piccolo schermo degli italiani. Secondo il portale Tv Blog, la bionda conduttrice potrebbe tornare con ben due programmi: uno in onda tutti i giorni a mezzogiorno, lo show che rimpiazzerà La Prova del cuoco, mentre un altro in prima serata.

Il programma in questione, rullo di tamburi, dovrebbe essere The Voice Senior.

The Voice Senior con Antonella Clerici, che aveva annunciato la sua rinascita in Rai, dovrebbe andare in onda a partire da dicembre per una durata di sei puntate. I casting, invece, come suggerisce il titolo, dovrebbero riguardare persone sui 60 anni, ma la scelta di proporre questa nuova versione del talent show di Rai 2 è una genialata o un flop già annunciato?

The Voice Senior con Antonella Clerici: un flop già annunciato?

The Voice, nella sua versione tutta italiana, è stata trasmessa per qualche anno su Rai 2. Ha quasi sempre visto cambiare giudici, conduttori ed inviati, ma il risultato non è mai cambiato: per il pubblico questo programma non si ha da fare, visto che si è sempre confermato come un autentico flop.

Sfidiamo chiunque, purtroppo, a ricordare qualche vincitore del programma fatta eccezione per Suor Cristina, che è completamente sparita delle scene.

Sorge spontaneo, arrivati a questo punto, porgersi un dubbio: come mai la Rai 1 vuole proporre Antonella Clerici con The Voice Senior, tra l’altro non molto tempo fa la conduttrice si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul coronavirus, se tutte le volte questo show si è rivelato essere un autentico fiasco? Soprattutto se si considera che Carosello, ultimo show della conduttrice in prima serata, si è rivelato essere un insuccesso.

Perché unire due cose che in prima serata, purtroppo, negli ultimi anni non hanno funzionato?

Certo, Antonella potrebbe sorprenderci e portare il programma al successo che merita, ma le premesse non sembrano promettere bene.