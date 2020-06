Stirare correttamente i capi

Non tutti i capi vanno stirati alla stessa maniera, ma se si seguono alcuni trucchetti, si può stirare perfettamente e velocemente.

Sicuramente alcuni capi come camicie, magliette e abiti, si possono appendere umidi su una gruccia e lasciarli asciugare all’aria aperta e non direttamente sullo stendibiancheria. In questo modo le fibre dei tessuti, si appiattiranno e si faciliterà la stiratura. Dopo il normale lavaggio dei panni, non lasciateli in lavatrice, ma vanno tolti subito, per evitare che si stropicciano.

Poi vanno sbattuti energicamente per 3 volte, in questo modo eliminerete le prime pieghe. Nel caso in cui i capi lavati sono molto stropicciati, potete tirare bene gli orli, le tasche e le cuciture, poi li stendete come di consueto. Invece per le camicie di cotone, potete utilizzare questa tecnica, in una bottiglia con lo spruzzino mettete l’acqua e un po’ di ammorbidente, poi vaporizzate sulla camicia appesa su una gruccia. In questo modo, ammorbidite il tessuto e non si formeranno le pieghe.

Nel caso delle magliette e maglioni, stirate al rovescio, soprattutto se sono presenti pailettes e decorazioni. Mettete sull’asse da stiro, la maglietta, stendete bene con le mani eventuali pieghe. Poi passate il ferro da stiro, esercitando una leggera pressione, poi girate la maglietta dall’altro lato e stirate. Fate attenzione a non formare altre pieghe.