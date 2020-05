Scopri come i segni dello zodiaco dimostrano il loro amore. Una dritta in più per capire se e quanto sono innamorati.

Quando ci si innamora si tende a cambiare. Si tira fuori il meglio di se, si riscoprono empatia e voglia di condivisione e ci si ritrova in qualche modo diversi da come ci si immaginava. Ognuno di noi ha un modo diverso di vivere i sentimenti e, ovviamente, un modo personale di esprimerli. E a volte, conoscere le dinamiche o le inclinazioni personali può aiutare a comprende meglio se chi ci sta intorno prova o meno dei sentimenti importanti nei nostri confronti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Astrologia: La persona che ti attrae ma che dovresti evitare

Le differenze nei modi di comportarsi quando si ama qualcuno possono dipendere da vari fattori come il carattere, gli esempi avuti in famiglia, le esperienze vissute e il modo di essere. A questi si aggiunge anche l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi e che, almeno in parte, possono determinare il modo di agire di ciascun segno.

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che tendono a deprimersi e quali sono quelli che preferiscono nascondere le emozioni che provano, scopriremo come ogni segno dello zodiaco dimostra il proprio amore al partner. In questo modo, sarà più facile cogliere is segnali che ci manda chi ci ama e al contempo si potrà capire più facilmente se qualcuno prova davvero qualcosa per noi. Per avere un quadro più chiaro, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da comprendere meglio la persona che ci interessa.

Astrologia – Ecco come dimostrano amore i segni dello zodiaco

Ariete – Cercano sempre di fare cose nuove insieme

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono particolarmente romantici. Per questo motivo è difficile che si espongano al punto da dire cosa provano o che si lascino andare ad atteggiamenti romantici. Per loro l’amore è un sentimento da vivere insieme e da portare avanti con leggerezza. La stessa che desiderano sperimentare ogni giorno della loro vita. Quando amano qualcuno, quindi, tendono a creare situazioni sempre nuove da vivere insieme. Situazioni che per il loro modo di essere puntano sopratutto ad essere divertenti e ricreative e che solo di rado possono celare qualcosa di romantico. Questo, però, è il loro modo personale di dimostrare amore. Perché a meno di non amare, non sono soliti spendersi per gli altri.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amore – Come reagiscono i segni zodiacali quando la storia è in crisi

Così come non si curano di organizzare cose da fare insieme. Cogliere questo aspetto del loro modo di fare può quindi essere d’aiuto per vivere meglio la relazione a due e sentirsi coccolati da quelle attenzioni che, non conoscendole potrebbero passare inosservate.

Toro – Entrano più facilmente in intimità

I nativi del Toro sono persone affabili ma al contempo riservate. Per loro ci sono limiti che in pochi possono permettersi di oltrepassare. Quando si innamorano, il loro modo per dimostrare affetto consiste quindi nell’abbattere alcuni dei tanti paletti che normalmente frappongono tra se stessi ed il mondo. Ecco quindi che diventano più accondiscendenti a fare cose che un tempo si rifiutavano di fare, che si confidano senza troppe preghiere da parte del partner e che, in generale, sono più istintivi e spontanei. Un modo di fare che è per lo più caratterizzato da sfumature che solo in pochi possono notare ma che per loro sono più evidenti. Dopotutto si tratta di uno sforzo che fanno e che vorrebbero fossero notato proprio da chi amano. Sopratutto se si lasciano andare in momenti che ai loro occhi sono importanti, come la condivisione di una cena intima, una serata tra amici più stretti e tutto ciò che rientra nella loro comfort zone. La stessa che riservano solo alle persone che considerano speciali.

Gemelli – Diventano amici unici

I nati sotto il segno dei Gemelli non sono persone particolarmente romantiche. Hanno però un modo speciale per dimostrare il proprio amore. Quando vivono un sentimento importante, finiscono infatti con il cercare di stringere il più possibile il rapporto. Una mossa che fanno per cercare di entrare in confidenza con la persona che amano. Sentendosi amici e comportandosi da tali, sentono infatti che il rapporto ha raggiunto un punto importante. Il loro modo per dimostrarlo, quindi, non è sempre facile da cogliere perché spesso agiscono come farebbero tra amici. Il voler sempre accanto il partner e considerarlo l’amico più speciale che c’è è per loro un modo per comunicare amore. Un modo che ritengono più che evidente tanto da prendersela se dall’altra parte non percepiscono gli stessi sentimenti. Capirli è quindi essenziale per far si che le cose vadano bene e che il rapporto prosegua nel migliore dei modi.

Cancro – Donano tante attenzioni

I nativi del Cancro sono tra i segni dello zodiaco che è più facile comprendere perché quando amano danno vita a tutto il romanticismo che li contraddistingue. Per loro ogni più piccola cosa può diventare romantica e non si tirano mai indietro davanti alla possibilità di organizzare cene romantiche, week end speciali, etc… Biglietti e frasi sdolcinate sono il loro pane quotidiano, motivo per cui non capire che sono innamorati è davvero difficile. Lo scotto da pagare per tutto ciò è il fatto che si aspettano sempre la medesima risposta dal partner. Se dall’altra parte non avvertono la stessa partecipazione, finiscono infatti con il prenderla sul personale. Quando accade, possono chiudersi in se stessi e smettere di dare attenzioni. Insomma, riuscire a restare sulla loro linea d’onda è indubbiamente importante quanto indispensabile per la buona riuscita della storia.

Leone – Ricerca il massimo delle attenzioni

Ok, i nati sotto il segno del Leone hanno bisogno di attenzioni in generale, per cui vederli mettersi sempre sotto i riflettori è una cosa più che naturale. Quando amano, però, si può dire che questo modo di essere aumenti. Per loro il partner dovrebbe infatti avere occhi sempre e solo per loro e quando ciò non accade, finiscono con il prenderla sul personale cercando in tutti i modi di attirarne l’attenzione. Per farlo possono sfoderare armi di seduzione, fare i capricci, mettere il muso o arrabbiarsi vivamente. A volte possono persino eccedere con qualche scenata di gelosia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Astrologia: Cosa ti rende unica nel tuo modo di essere

Tutto purché dall’altra parte ci si accorga di loro. Per quanto assurdo, quindi, un atteggiamento più esasperato del solito è quasi sempre segno d’amore. Un particolare da tenere a mente perché quando si da loro ciò che cercano sanno sempre ricambiare con affetto e coccole che ripagano di ogni possibile capriccio.

Vergine – Organizzano la vita del partner

Uno dei modi per dimostrare amore dei nativi della Vergine consiste nell’organizzare al meglio la vita del partner. Si tratta di un modo di fare legato in parte alla loro mancanza di romanticismo ma sopratutto al fatto che nella vita puntano sempre a tutto ciò che è pratico. Per questo motivo, quando amano qualcuno iniziano istintivamente ad organizzargli la vita. Un modo per semplificargli gli aspetti più difficili e per aver sempre idea di dove si trova e di cosa sta facendo. Certo, ricevere questo tipo di attenzioni, alle volte può essere snervante ma sapere che è il loro modo di dimostrare amore dovrebbe aiutare a vedere le cose in modo un po’ diverso. Ringraziarli per ciò che fanno e cogliere il lato romantico di alcuni dei loro gesti può certamente migliorare il rapporto e magari spingerli a qualche gesto in più. Nessuno può assicurare che si tratterà di gesti romantici ma sicuramente avranno un sapore diverso visto che alla base, a spingerli, sarà comunque l’amore.

Se vuoi scoprire come dimostrano di amare gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.