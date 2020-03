Mauro Icardi | La sorella Ivana, ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso, ha dato scandalo all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi

La sorella di Mauro Icardi ha dato scandalo all’edizione spagnolo dell’Isola dei Famosi!

Ivana Icardi si è concessa a Hugo Sierra a Supervivientes sotto l’occhio indiscreto delle telecamere. Il suo cavaliere ha perfino chiesto ai suoi compagni di viaggio di allontanarsi per un po’, in modo tale da avere la giusta privacy con la sua dama, ma non è finita qui.

Hugo, da vero gentleman, ha anche fatto notare ad Ivana che è pronto a darle qualche colpetto in più lasciandosi andare ad allusioni nemmeno tanto velate.

Se pensate che il concorrente più audace del reality spagnolo fosse Fabio Colloricchio lo scorso anno, beh vi sbagliate di grosso. La sorella di Mauro Icardi sa decisamente il fatto suo.