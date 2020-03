Coronavirus, il ministro Patuanelli va in autoisolamento

Dieci giorni fa il ministro delle Infrastrutture Patuanelli aveva incontrato l’assessore della Regione Lombardia risultato positivo. Il tampone è negativo, ma meglio non rischiare

Il Coronavirus sbarca anche nel governo. Secondo l’Adnkronos infatti il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, avrebbe deciso di mettersi in autoisolamento all’interno dei locali del ministero. In realtà il tampone di controllo al quale si è sottoposto sarebbe risultato negativo, ma comunque in via precauzionale Patuanelli avrebbe comunque deciso di prendersi una settimana, fino a martedì prossimo, per fugare ogni dubbio.

Leggi anche: Coronavirus | Disinformazione: finto rimedio della dottoressa dilaga sul web

Il 25 febbraio per motivi istituzionali il ministro aveva incontrato, seppure brevemente, l’assessore della Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli, risultato poi positivo al Covid-19. Da qui la decisione prudenziale di isolarsi dal resto del ministero e del pubblico. In ogni caso sta bene e sta continuando a seguire i suoi impegni, anche se solo via telematica, in contatto con il premier Conte e altri colleghi ministri.