Lo ami o non lo ami? Se questo è il tuo più grande interrogativo ecco 7 indizi da prendere in considerazione.

Sebbene l’amore sia un sentimento forte e difficile da non riconoscere, a volte può capitare di essere confuse e di avere qualche dubbio circa i sentimenti che provano nei confronti del partner o di quella persona speciale che sa come far battere il cuore.

Per fortuna ci sono almeno 7 indizi che possono aiutare a far chiarezza nel proprio cuore e che una volta identificati aiuteranno a capire se si tratta o meno di amore.

Per capire quali sono i segnali che indicano che è amore, guarda il video o clicca qui → Come capire se lo ami davvero in 7 mosse