Morto il padre di Meredith Kercher | Trovato per strada con ferite – VIDEO

Morto il padre di Meredith Kercher | Trovato per strada con ferite multiple. Si sospetta un omicidio? – VIDEO

Lutto in casa Kercher. Trovato morto stamani per strada il papà di Meredith Kercher, nota alle cronache mondiale per il suo assassinio avvenuto a Perugia nel 2007

John Kercher, che aveva 77 anni, è stato trovato tre settimane fa riverso sul marciapiedi, poco distante da casa sua a Croydon, con ferite multiple, portato in ospedale, si è spento sabato scorso. Dalle prime indagini si sospetta un omicidio

