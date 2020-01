Sale di Epsom | I mille usi per la cura di corpo e mente – VIDEO

Sale di Epsom | Scopri i mille usi per la cura di corpo e mente: come usarlo per rendere morbida la pelle e come usarlo, invece, per scacciare lo stress – VIDEO

Sale di Epsom, o meglio noto come sale inglese o sale amaro. Questo tipo di sale ha svariate proprietà curative per corpo e mente. Infatti è perfetto per alleviare lo stress e gli stati d’ansia attraverso il rilassamento dei muscoli

Ma non solo, questo sale è un ottimo alleato per la bellezza della pelle del corpo. Facendo un bagno caldo e aggiungendo mezzo cucchiaio di sale di Epsom all’acqua, si avrà un effetto esfoliante della pelle. Scopri tutti gli altri usi per la tua bellezza cliccando nel video in alto.

