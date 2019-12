Come fare il Torrone di cioccolato e nocciole | La Ricetta – VIDEO

Come fare il Torrone di cioccolato e nocciole a casa? La ricetta facile e veloce da provare a casa. Il dolce per le tue feste natalizie fatto direttamente da te spiegato anche con una semplice ricetta VIDEO

Il Natale è arrivato e quando si pensa alle Feste e ai dolci per le tue feste, la mente punta sul torrone. Il classico Torrone di cioccolato e nocciole, morbidissimo, dolce e squisito. Adatto per tutti i palati, dai più piccini ai più grandi, tutti amano il torrone.

Oggi proponiamo la variante classica, da fare a casa: il Torrone di cioccolato e nocciole! Una ricetta semplice, veloce e buonissima! Un vero e proprio torrone artigianale fatto con le proprie mani da presentare a fine cena per concludere in dolcezza la Vigilia di Natale e tutte le feste natalizie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Dolci di Natale 2019| Crostata all’arancia con panna montata

SCOPRI TANTE ALTRE GOLOSE RICETTE CLICCANDO NELLA FOTO, PER DELLE FESTE DA RICORDARE!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Tonchetto al cioccolato: il dolce di Natale, ricetta – VIDEO

Torrone di Cioccolato e Nocciole | La Ricetta

Per preparare il torrone al cioccolato fatto in casa occorrono pochissimi ingredienti, ma devono essere tutti di ottima qualità, solo così il risultato sarà meritevole dello sforzo. Come prima cosa decidete come volete riempirlo. Potete scegliere se usare cioccolato al latte, bianco o fondente. Io ho scelto il fondente per avere un gusto più deciso. Il torrone morbido al cioccolato fatto in casa è un’ottima riproduzione del torrone tenero industriale o artigianale, che si acquista per non far mancare la tradizione in queste occasioni. Morso dopo morso potrete riscoprire tutta la dolcezza del più classico dei torroni delle feste, arricchito dal buon sapore del cioccolato e dalla croccantezza della nocciole.

Con questa ricetta conquisterete il favore di tutti i golosoni, che dopo aver provato il vostro torrone siate certi che non potranno più farne a meno.

Ingredienti per 10 persone

250 gr di cioccolato fondente

100 gr di zucchero

25 ml di acqua

100 gr di miele (millefiori o d’acacia)

25 gr di glucosio

250 gr di nocciole (tostate)

1 albume

1 foglia di ostia alimentare

Strumenti da utilizzare

Stampo per plum cake

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Procedimento | Come fare il Torrone di cioccolato e nocciole

Per preparare il torrone al cioccolato e nocciole iniziate a tritare finemente il cioccolato fondente e fatelo sciogliere a bagnomaria. Quando il cioccolato sarà diventato fluido e liscio aggiungete lo zucchero e l’acqua, mescolando tutto molto bene.

iniziate a tritare finemente il cioccolato fondente e fatelo sciogliere a bagnomaria. Quando il cioccolato sarà diventato fluido e liscio aggiungete lo zucchero e l’acqua, mescolando tutto molto bene. Unite anche il miele e il glucosio (opzionale), mescolando bene per ottenere una crema liscia.

Aggiungete le nocciole e mescolate bene per unirle all’impasto, poi versate il tutto in una terrina e lasciate raffreddare leggermente.

A questo punto unite l’albume montato a neve incorporandolo con una spatola, mescolando dal basso verso l’alto per non smontarlo.

Rivestite uno stampo da plumcake con della pellicola trasparente, poi sistemare un primo foglio di ostia sulla base dello stampo.

Versate il composto del torrone e livellatelo. Ricoprite con un nuovo foglio di ostia.

Lasciate raffreddare un po’, poi sistemate un peso sul foglio di ostia, per fare pressione sul torrone. Lasciate raffreddare il torrone in frigorifero per almeno 6-8 ore (andrà benissimo tutta la notte).

Sformarlo e tagliarlo a piacere.

Il vostro torrone al cioccolato e nocciole è pronto per essere servito in tavola!

Torrone morbido cioccolato e nocciole | Ricetta – VIDEO