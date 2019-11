Ci sono dei cibi light che andrebbero aboliti, sopratutto prima delle feste di Natale.

Quando si avvicina il Natale, la voglia di mangiare in modo sano per arrivare in forma ai giorni di festa è sempre tanta. Ciò spinge alla scelta di consumare i così detti cibi light. In realtà, però, molti di questi alimenti possono essere più nocivi che altro per via del quantitativo di zuccheri nascosti che contengono.

