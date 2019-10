Polpette di ceci e zucchine al forno: ricetta light- VIDEO

Polpette di ceci e zucchine al forno: la ricetta light, veloce e preparata con il cibo avanzato. Una ricetta ecosostenibile che non spreca nulla – VIDEO

Le Polpette di ceci e zucchine al forno sono un secondo piatto unico nel suo genere poiché sono preparate con ingredienti “avanzati” dal frigo. Hai cucinato i legumi proprio ieri ma ti sono avanzati e non sai come adoperarli? Non buttarli via, prepara le polpette!

Il riciclo degli alimenti è importante per non sprecare nulla e, allo stesso tempo, preparare gustose pietanze che proprio non ti aspetti. Trova gli ingredienti e i procedimenti nel video in alto

