Tra una settimana esatta ci sarà il solito appuntamento con il cambio dell’ora. Nella notte di Sabato, o per meglio dire, tra Sabato e Domenica, infatti, le lancette dell’orologio si sposteranno indietro di un’ora, dando via al periodo si scombussolamento che riguarda molte persone e persino i bambini. Sebbene si dorma un’ora in più, infatti, la luce del sole diminuirà visibilmente producendo tristezza in coloro che hanno bisogno della sua luce per sentirsi energici. Allo stesso tempo, in molti saranno felici di poter dormire un po’ di più il giorno dopo e quelli a venire. Dove sta quindi la differenza? La verità è che il modo di reagire al cambio dell’ora può dipendere da tanti fattori ma subisce nettamente l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto in cosa è fortunato ogni segno dello zodiaco e quali sono i segni zodiacali che impareranno presto a volersi più bene, scopriremo come inciderà il cambio dell’ora sui vari segni. Trattandosi di un aspetto che ha a che fare con il modo di essere e di sentire, è importante controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.

Astrologia: come ogni segno reagisce all’arrivo dell’ora solare

Fonte Istock photo

Ariete – Quelli che si sentono giù di morale

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone solari, che amano vivere a pieno le loro giornate e che si tengono in costante movimento, andando di qua e di là e sbrigando quante più cose possibili. Le giornate più corte sono quindi per loro motivo di grande disagio. Inoltre, il buio che arriva prima del solito tende a deprimerle facendole sentire fuori asse. Si tratta di una sensazione che non sanno spiegarsi per bene ma che le fa sentire scariche, svogliate e desiderose di cambiare le cose. Neppure dormire un’ora in più li consola perché farlo non rientra tra le loro priorità.

Fonte Istock photo

Toro – Quelli che si godono il compromesso

I nativi del Toro non amano molto il fatto di dover dire addio ad un’ora di sole. Tuttavia riescono a convivere con la cosa per via dell’ora in più che gli consente di dormire e di recuperare un po’ di tempo perso qua e là. Dalla loro hanno ovviamente il fatto di amare la vita semplice e fatta di comodità e questo li rende indubbiamente meno restii al cambiamento. Anche l’amore per il comfort tipico delle giornate invernali gli fa patire meno la mancanza di sole perché quando si sentono giù possono consolarsi pensando ai pomeriggi trascorsi con una bevanda fumante o alle cene da consumare al caldo con gli amici. Un compromesso che li aiuta a gestire tutto in modo sereno.

Fonte Istock photo

Gemelli – Quelli che si sentono disorientati

I nati sotto il segno dei Gemelli tendono a vivere ogni esperienza della loro vita estremizzando ogni cosa al massimo. Anche il semplice cambio dell’ora diventa quindi un fatto di stato, tale da farli sentire disorientati per il cambiamento di ritmi al quale abituarsi. Sebbene siano persone che amano fortemente i cambiamenti, veder svanire un’ora di luce è qualcosa che li rende stranamente nervosi, forse perché si sentono privati di tempo prezioso per vivere a pieno le loro giornate. Neanche il pensiero di dormire di più li aiuta a sentirsi meglio e le cose si complicano se sono costretti ad uscire presto al mattino, scontrandosi così con il buio delle prime ore. Per fortuna, si tratta di un lasso di tempo abbastanza breve dopo il quale imparano ad adattarsi e a smettere di lamentarsi, riprendendo a vivere la loro vita in modo del tutto normale.

Fonte Istock photo

Cancro – Quelli che non ci badano poi molto

È vero, cambiare ritmi da un giorno all’altro può essere destabilizzante. Ciò nonostante, i nativi del Cancro sanno come ovviare al problema, organizzandosi per tempo e preparandosi psicologicamente al buio che arriva prima e al sole che sorge più tardi. In questo caso, la loro indolenza gli è di aiuto perché consente loro di vivere le cose con leggerezza, senza porsi troppi problemi e limitandosi a vivere alla giornata. Un modo di fare che li rende tra i segni che vivono questo momento quasi con indifferenza e pertanto in modo decisamente rilassato. Perfetto per il loro modo di essere.

Fonte istock photo

Leone – Quelli che non sono esattamente entusiasti

I nati sotto il segno del Leone, in quanto segni tipicamente solari non amano in modo particolare il dover anticipare di un’ora la sveglia. Per loro passare più tempo a dormire non è poi così importante ma lo è poter godere della luce del giorno che, quando viene a mancare, li rende in qualche modo nervosi e desiderosi di ricaricarsi come meglio possono. Per fortuna, la loro indole positiva, li spinge ad accettare la cosa in quanto inevitabile e a cercare di mettere in atto strategie in grado di supportarli per i primi giorni che sono solitamente quelli più difficili. Consapevoli che il tempo li aiuterà ad adattarsi, pur non amando l’idea, riescono quindi ad adattarvisi, trovando il modo per sentirsi centrati.

Fonte Istock photo

Vergine – Quelli che sono nervosissimi i primi giorni

I nativi della Vergine non amano i cambiamenti e anche se si sforzano di non pensarci, dicendosi semplicemente che dormiranno di più nel week end del cambio dell’ora, finiscono con il subire in modo pesante la luce che gli viene sottratta. Nella settimana successiva al ritorno dell’ora solare, finiscono quindi con l’apparire spesso nervosi e irascibili tanto che chi può farebbe meglio ad evitare inutili scontri con loro. Per fortuna non ci vorrà molto perché tornino come prima. Qualche ora di sonno in più, un po’ di relax e giusto il tempo di abituarsi al cambiamento e il loro umore tornerà quello di sempre.

