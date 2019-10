Alcuni segni astrologici sono decisamente più pigri di altri! Scopri chi di loro vince il premio di procrastinazione

Sei uno di quelli che fanno il minimo sforzo e poi si sdraiano comodamente sul divano? Che ci crediate o no, è più comune di quanto sembri! In effetti, questo tratto caratteriale spesso dipende dall’ambiente in cui la persona si evolve o dai suoi tratti di personalità ancorati. Tuttavia, questo potrebbe essere inerente anche al proprio segno zodiacale e le stelle tendono ad attestarlo.

I 5 segni zodiacali più pigri secondo gli astrologi

1. Ariete

I nativi dell’Ariete sono di natura moderatamente pigra. Per questo motivo, dovrebbero sempre essere incoraggiati a svolgere i compiti per motivarli a eseguirli.

Se non trovano una voce di saggezza che ricorda loro di ordinare, avranno una grande possibilità di oziare sul divano senza preoccupazioni del concetto del tempo che passa.

Tuttavia, non è il desiderio di fare bene ciò che manca, ma alcune abitudini impediscono loro di iniziare la giornata con i migliori auspici. Come il requisito del risveglio precoce, ad esempio, lo trovano difficile anche quando il loro programma lo richiede.

L’Ariete viene spesso interrotto dai loro cari nel sognare ad occhi aperti perché godono del minimo momento di tregua o si fermano per allungarlo a loro piacimento.

2. Leone

I leoni di solito traboccano di talento e creatività, ma sono spesso frenati da estrema pigrizia. Sono particolarmente inorriditi nello svolgere i compiti da soli e preferiscono delegarli ad altri.

Per fare ciò, usano il loro senso di leadership per distribuire gli elenchi delle missioni da svolgere per avere il minimo da fare. La maggior parte aspira a diventare il capo per trasferire il proprio carico di lavoro ai propri dipendenti e subordinati.

Poiché la natura del Leone è incline a fargli apprezzare i momenti di relax, spesso li troverai socializzare attorno a una tazza di caffè nel loro posto di lavoro!

Usano il loro fascino per essere al centro dell’attenzione e riescono a convincere gli altri a raggiungere ciò di cui hanno bisogno. A loro piace la gratificazione di fare i compiti, ma superano di gran lunga il duro lavoro necessario per raccogliere i benefici direttamente.

3. Acquario

Se un genio offrisse un desiderio magico all’Acquario, sceglierebbe con gli occhi chiusi l’opportunità di riposare e non fare nulla tutto il giorno. Hanno bisogno di notevoli sforzi per arrivare al lavoro e raggiungere i loro obiettivi, sia a livello personale che professionale.

Ciò è dovuto al fatto che il loro primo impulso è quello di lasciare i compiti attuali nel mezzo e godersi il momento presente senza essere disturbati dalla pressione delle cose da fare. Tuttavia, nel profondo, sono grandi lavoratori con un’intelligenza acuta, ma che sono riluttanti a dare ciò che serve per ottenere ciò che vogliono. Questo li colloca tra i più pigri segni astrologici di sempre!

4. Pesci

Prima di compiere qualsiasi missione, i Pesci devono cercare l’ispirazione che li mette nel giusto umore per svolgere il loro lavoro.

Prendono il tempo di pensare prima di iniziare e amano guardare i dettagli più piccoli prima di agire, che possono descrivere il loro ritmo molto lentamente! Ciò è dovuto al loro lato sognante e stravagante che preferisce immaginare le cose prima di realizzarle concretamente.

Quindi, è meglio avvisarti in questo momento, non puoi fare affidamento su di loro per le faccende domestiche perché si contamineranno alla prima occasione!

5. Scorpione

La pigrizia dello Scorpione è relativa e interamente dipendente dalle loro condizioni emotive. Se sono motivati ​​da un’azione, lo faranno a tempo di record con molto entusiasmo.

Ma se sono in tempi di agitazione emotiva, la trascineranno il più possibile senza preoccuparsi di ritardi o problemi di priorità.

È sufficiente che le idee nere li tocchino in modo che ogni volontà di azione venga annullata. Sono davvero guidati solo dai loro stati emotivi che a volte possono immergerli in pigri stati di pigmentazione.

