Mario Serpa e la polemica infinita sulla redazione di "Uomini & Donne": "devo digerire tre anni di pollo e riso"

La polemica, ormai diventata infinita di Mario Serpa, “serpeggia” ancora tra i vari post pubblicati sul suo profilo Instagram e le risposte delle “vittime” che proprio non ci stanno ad un simile trattamento. Mario che l’abbiamo conosciuto come opinionista del programma di Maria De Filippi “Uomini&Donne” e prima ancora come scelta del primo trono Gay del medesimo programma, sembra avercela con l’intera redazione.

A farne le spese sono alcuni autori del noto programma di canale 5 che si sono sentite accusate dal Serpa per, non si sa bene cosa. Ma come inizia tutto?

Tutto ebbe inizio per colpa di quella gelosia

La goccia che ha fatto traboccare il vaso pare sia stata la scoperta che Mario avrebbe fatto sul suo ex fidanzato, Claudio Cona (ex tronista e primo del trono gay di Maria De Filippi) in vacanza con un autore del programma. Mario Serpa proprio non ce l’ha fatta a tenersi tutto dentro ed è sbottato sui Social, prendendosela con gli autori del programma ed in particolar modo con Raffaella Mennoia.

Proprio a lei, sembra che i messaggi di Mario siano indirizzati, con post che la chiamerebbero in causa. A Raffaella Mennoia, che ha usato Instagram per smentire la presa in giro che si dice abbia fatto il veronese a tutti loro, il romano Mario ha risposto per le rime con un post piuttosto polemico che è apparso in una Stories.

A scatenare tutto sembra sia stata una foto scattata da uno degli autori, Michele Perna in compagnia di Claudio Sona. L’ex corteggiatore, dopo aver visto lo scatto della vacanza che il collaboratore di Maria De Filippi stava condividendo con Claudio Sona, ha pubblicato la seguente frase su Instagram: “Questo conferma lo schifo che c’è sempre stato e continua ad esserci dietro a tutto”. Ed ecco che la polemica ha inizio!

Le due stories di Mario Serpa e la polemica sulla Redazione

Mario continua con la polemica via social criticando la redazione di Uomini & Donne e i suoi componenti. Abbiamo già accennato all’autrice che, proprio il romano non manda giù, Raffaella Mennoia, ma ora, vediamo le due stories che Mario ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram. Una riguarda la “critica” al mangiare della mensa del programma, infatti nel post si legge “Devo digerire tre anni di riso e pollo”; L’altra stories, invece, riguarda una risposta che lo storico opinionista di Uomini&Donne, Gianni Sperti, avrebbe postato sul suo profilo Instagram, ripresa, in questo caso dal Serpa.

I post di risposta di Gianni Sperti: “Si evidenzia frustazione”

Ovviamente non è trascorso molto dalle risposte che Gianni Sperti ha postato sul suo profilo Instagram in riferimento a ciò che aveva scritto Mario citandolo. In uno dei post pubblicati dall’Opinionista Sperti, è evidente il fastidio verso l’ex opinionista Mario per la polemica creata. Infatti Gianni scrive: “Quando si parla o si scrive qualcosa, il modo con cui lo si fa evidenzia molta frustrazione personale”.

Nel secondo post che Gianni Sperti ha pubblicato, invece, fa riferimento proprio al rapporto tra Mario Serpa e Claudio Sona.

Il post è stato pubblicato da Gianni Sperti dopo che Mario ha reso noto un suo vecchio post postandolo proprio sulla sua pagina, citando, per l’appunto, il suo commento.

Raffaella Mennoia vs Mario Serpa: l’ultimo post, e la polemica non finisce qui

Dopo tutte le polemiche che Mario avrebbe fatto sulla redazione e i suoi autori, gli ultimi post pubblicati riguardano la risposta che Raffaella Mennoia ha postato verso Mario. Lui pare avercela con lei per la poca considerazione che la Mennoia avrebbe avuto nei suoi confronti nei due anni di relazione professionale con Mario. Infatti, da un post, Serpa scrive:

“Da Miss Redazione ho ricevuto più considerazione in queste poche ore che in due anni e mezzo di presenza in studio. Così per dire “

La causa di tutto, a quanto pare, sarebbe la disparità di trattamento riservata a Claudio Sona e ad altri protagonisti del trono classico di Uomini e Donne – come lui accusati di aver preso in giro la redazione. Raffaella Mannoia non ha resistito e anche lei ha continuato la polemica inferendo contro Mario con un post che la dice lunga: I social sono pieni di vigliacchi”.

La risposta data dalla Mennoia sembra aver alzato un gran polverone nei fan di Uomini&Donne che proprio non si aspettavano questi toni accessi e aggressivi da un’autrice ritenuta braccio destro di Maria De Filippi.

La collaboratrice della De Filippi, Raffaella Mennoia con questo suo intervento probabilmente ha voluto far sapere di non aver gradito affatto gli attacchi portati avanti da coloro che fino a poco tempo fa facevano parte integrante di Uomini e Donne.

La polemica infinita continuerà? Si spera non all’infinito. E intanto Claudio Sona? Bè lui ha pubblicato una storia proprio su Instagram dove se la canta e scrive “Se mi lasci non vale”. A chi sarà riferito?

