Scopri qual è l’errore ricorrente che commette ogni segno zodiacale quando ha poca stima di se.

Nella vita, una delle cose più importanti che si possono avere è la stima di se. Per quanto ciò suoni scontato, chi si stima e riconosce le proprie capacità vive sicuramente meglio degli altri perché sa di valere senza doverlo continuamente dimostrare e perché quando si trova in situazioni spiacevoli sa affrontarle a testa alta. Inoltre, avere stima di se stessi significa anche farsi valere e non permettere a nessuno di calpestare i sentimenti che si hanno o le eventuali debolezze che, se ben gestite, possono essere un valore aggiunto della persona.

Al contrario, quando per motivi di ogni genere, la percezione che si ha di se è del tutto negativa, la vita cambia colore mostrandosi in bianco e nero, limitando tante libertà e togliendo sapore a tanti piaceri che dovrebbero essere vissuti in pieno fin quando se ne ha la possibilità.

Visto che il modo di comportarsi e gli errori che si fanno quando ci si fida poco delle proprie capacità, dipendono almeno in parte dall’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto qual è il modo di reagire all’ansia di ogni segno zodiacale e quale tipo di relazione è maggiormente temuta dai vari segni, proveremo a scoprire qual è l’errore che si fa più facilmente quando si ha poca stima di se. Trattandosi di un aspetto fortemente legato alle emozioni, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente della persona che si intende controllare in modo da avere un quadro più preciso della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questo è ciò che ogni segno zodiacale odia del proprio carattere

Oroscopo: scopri l’errore che commettono i vari segni quando hanno poca autostima

Ariete – Si legano sempre alle persone sbagliate

I nativi dell’Ariete tendono a riflettere in modo totale la scarsa stima di se sui rapporti interpersonali. Seppur sia raro trovare un’Ariete che non ha fiducia nelle proprie capacità, quando ciò accade il risultato è quello di una persona che non sa gestire le proprie emozioni e che pertanto finisce con il legarsi a soggetti che presto o tardi gli faranno del male. È un modo di fare che mettono in atto inconsciamente e solo perché convinti di non poter aspirare a qualcosa di meglio. Cosa tra l’altro sbagliata visto che anche i più timidi del segno hanno sempre un certo fascino sugli altri, cosa che gli consentirebbe di guardare chi vogliono e di andare incontro a relazioni certamente migliori.

Toro – Trattandosi male

I nati sotto il segno del Toro, quando non hanno stima di se finiscono con il trattarsi male permettendo agli altri di fare lo stesso. Questo si traduce in atteggiamenti passivi e spesso lesivi nei loro stessi confronti. Per fare un esempio possono circondarsi di persone che non corrispondono davvero a quelle che vorrebbero al proprio fianco, si vestono con scarsa cura e non si occupano della propria persona, mangiando in modo disordinato e apparendo a tratti anche sciatti. Tutti modi di fare che sono davvero lontani dal loro modo di essere che mettono in pratica, in parte per urlare al mondo che soffrono ed in parte perché pensano di meritarselo. Un atteggiamento sbagliato che li porta a peggiorare l’immagine che hanno di se stessi e che pertanto andrebbe sicuramente modificato.

Gemelli – Buttandosi giù

I nativi dei Gemelli quando non si stimano tendono a buttarsi sempre giù, a denigrarsi e a chiudersi in se stessi. Se per natura sono persone solari e vivaci, nei rari casi in cui proprio non riescono ad accettarsi, finiscono con l’apparire l’ombra di se stessi, evitando di parlare con gli altri e vedendo sempre tutto in modo negativo. Basterebbe iniziare a credere maggiormente in se per vedere rinascere la splendida persona che possono essere e che seppur in silenzio vive dentro di loro. Una persona della quale, conoscendola, avrebbero una gran stima e apprezzerebbero esattamente come farebbero gli altri se solo gli dessero il modo di conoscerli per davvero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questo è ciò che pensano i segni zodiacali quando dicono di stare bene

Cancro – Soffrendo in silenzio

I nati sotto il segno del Cancro tendono ad avere una buona opinione di se, quando le cose vanno storte, però, la loro prima reazione è quella di nascondere il più possibile i sentimenti, certi che difficilmente gli altri riusciranno a capirli. Questo modo di fare li snatura parecchio rendendoli tristi e spesso suscettibili, del tutto diversi da come si comporterebbero se avessero un miglior rapporto con se stessi. Purtroppo, fin quando non sono i primi a decidersi di muoversi in tal senso, c’è molto poco da fare perché solo loro possono cogliere il potenziale che hanno e scegliere di puntare tutto su se stessi.

Leone – Lasciandosi sfruttare

Ok, è quasi impossibile vedere i nativi del Leone senza stima di se. Quando ciò accade, quindi, si tratta di un caso raro e solitamente destinato a cambiare. La cosa brutta è che quando non si amano sembrano l’opposto di ciò che sono, mostrandosi timidi come pochi e sempre riluttanti a dire ciò che pensano veramente. Silenziosi, vivono nell’ombra evitando gli sguardi altrui e circondandosi di persone che sembrano nate per metterli in ombra. Per fortuna è davvero difficile che restino così per sempre e presto o tardi giungerà sempre qualcosa in grado di farli tornare a splendere. Quando ciò si verifica la loro fame di vita e di attenzioni si espande di colpo facendoli rinascere in modo più che visibile e portandoli a diventare l’esatto opposto di ciò che erano, a volte persino esagerando. Ma questo poco importa perché quando iniziano a credere in se stessi è praticamente impossibile che smettano.

Vergine – Chiudendosi a riccio

Quando la stima non è dalla loro parte, i nati sotto il segno della Vergine tendono a chiudersi in se stessi mostrandosi ostili con le persone che li circondano e tutto per paura di essere giudicati come loro farebbero con gli altri. Si tratta di un’atteggiamento di difesa che mettono in atto quando in realtà sono i primi a giudicarsi, senza considerare che agendo in questo modo finiscono solo con il creare inutili tensioni, peggiorando la situazione. Purtroppo fargli cambiare atteggiamento è parecchio difficile e solo il tempo può dar loro una mano nel capire dove sbagliano e come porvi rimedio. Di sicuro la prima cosa che dovrebbero fare è quella di imparare a guardarsi con occhi diversi, gestendo con maggior equilibrio il dislivello che spesso creano tra la mancanza di stima e i momenti in cui, stranamente si sentono improvvisamente sicuri di se.

Clicca su successivo