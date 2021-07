Clio Make Up mostra la propria trasformazione e svela il segreto della sua forma fisica: “Il percorso vi porterà a una pace mentale”.

Clio Make Up, all’anagrafe Clio Zammateo, è una delle influencer e truccatrici più famose al mondo. Seguita da più di tre milioni di followers su Instagram e da 1,3 milioni di persone su You Tube, deve il suo successo non solo alla sua indiscutibile bravura, ma anche alla sua semplicità, educazione e gentilezza.

Sempre con il suo meraviglioso sorriso, Clio spiega come truccarsi sia per la quotidianità che per occasioni speciali, svela quelli che possono essere i piccoli segreti di bellezza che ha scoperto nel giro degli anni, ma condivide anche la sua vita privata.

Sposata Claudio Midolo, conosciuto ai tempi dello IED a Milano, è diventata mamma di due bambini: Grace Cloe nata nel 2017 e Joy Claire Midolo nata nel 2020. Con la seconda gravidanza aveva messo su diversi chili raggiungendo 90 kg.

Negli ultimi mesi, però, è riuscita a dimagrire e, di fronte alle domande dei followers, ha deciso di raccontare con un video pubblicato su You Tube il suo percorso.

Clio Make Up dimagrita: “Vi svelo come ho perso 20 kg”

Attraverso un video che ha ottenuto più di 250mila visualizzazioni, Clio Make Up ha raccontato il percorso intrapreso per perdere 20 kg e sentirsi bene con se stessa. Clio ha raccontato di essere sempre stata in sovrappeso sin da piccola, di amare il cibo aggiungendo che, per dimagrire, non esistono ricette e formule magiche, ma + necessario seguire un percorso nutrizionale affidandosi agli esperti del settore.

Dopo essere diventata mamma della piccola Joy, Clio si era lasciata andare arrivando a pesare 90 kg. Da lì la decisione di rivolgersi ad un nutrizionista per perdere i kg in eccesso.

“Dopo essermi pesata, un anno dopo l’ultima volta, ho visto i chili in più e ho detto: basta, devo riprendere in mano la mia vita. E così ho fatto. Sicuramente sfogavo sul cibo lo stress, avevo un’alimentazione scorretta e ne ero consapevole. Mi piaceva mangiare, a dir la verità mi piace ancora e mi piacerà sempre, ma mangiavo male”, ha raccontato Clio.

“Per me body positive è nella testa, non solo nel corpo. E’ trovare una quiete che ci faccia star meglio. Oggi ho un’energia che non avevo. Ora mi accetto e non mi butto nel cibo per sentirmi soddisfatta, questo per me è body positive. Il percorso vi porterà a una pace mentale”, ha concluso Clio.



Una grande forza di volontà, dunque, per Clio!