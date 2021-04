Menù settimanale in equilibrio: dal lunedì alla domenica per ritrovare il benessere

Una dieta sana ed equilibrata è importante per restare in salute e vivere bene: ecco un menù settimanale, dal lunedì alla domenica, con spunti di piatti e ricette per ritrovare il benessere.

Mangiare bene è importante per il nostro organismo, sia dal punto di vista salutistico che per mantenersi in forma. Il corpo umano, infatti, ha bisogno di tutti i nutrienti necessari per poter svolgere le sue quotidiane funzioni.

Ecco perché è bene cercare di inserire tutti gli alimenti nella dieta, compatibilmente a eventuali patologie o intolleranze. In tal caso è sempre bene rivolgersi a un esperto del settore per farsi formulare uno specifico regime alimentare costruito sulla base delle specifiche esigenze.

In certi casi affidarsi al fai da te è solo controproducente, ecco perché prima di intraprendere qualsiasi dieta è sempre bene consultare il proprio medico e affidarsi a un nutrizionista. Detto ciò, ecco qualche idea per un menù settimanale all’insegna del benessere.

Menù settimanale all’insegna del benessere dal lunedì alla domenica: spunti e ricette

Organizzare i pasti ogni giorno per tutta la famiglia talvolta può diventare complicato, ecco perché conviene pensare in anticipo quello che preparare così da non trovarsi all’ultimo minuto a dover improvvisare un pranzo o una cena con il rischio di consumare cibi ipercalorici e ricchi di grassi.

Ecco un esempio di menù settimanale tipo per tutta la famiglia, dal lunedì alla domenica, in assenza di specifiche patologie o esigenze particolari, e all’insegna del benessere.

Lunedì

Colazione: un cucchiaino di marmellata, fette biscottate integrali, un frutto, 1 tazza di latte e un caffè.

Martedì

Colazione: una porzione di biscotti integrali senza burro ma con cioccolato, un caffè e un frullato di frutta fresca.

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Colazione: focaccia semplice o con pomodorini, con una fetta di formaggio e una di prosciutto cotto, un caffè

Domenica

Colazione: cappuccino e cornetto (la ricetta dei cornetti freschi fatti in casa) e un succo d’arancia.

Tranne la domenica, in cui ci concediamo un pranzo molto sostanzioso, potremo fare dei piccoli spuntini a metà mattina e metà pomeriggio. Ecco alcuni consigli.