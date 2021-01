A volte basta uno spuntino fatto nel modo corretto per placare la fame senza rovinare la linea. Scopriamo quali sono i più adatti e come sceglierli di volta in volta.

Quando si ha fame, specie se in momenti della giornata del tutto inattesi, il bisogno di saziarsi velocemente e di soddisfare al contempo eventuali bisogni è tale da spingere verso scelte sbagliate. Da diversi studi è infatti emerso che le trasgressioni che portano a prendere peso più di frequente sono quelle lontani dai pasti e che rientrano appunto tra gli spuntini.

Oggi, quindi, cercheremo di capire insieme quali sono le scelte più adatte da compiere di volta in volta e come mettere a punto uno spuntino che sia goloso, sano, in grado di placare la fame e tutto senza rovinare la linea.

Gli errori da non fare mai con gli spuntini

Se la fame è una nemica difficile da contrastare, lo spuntino giusto può fare la differenza, rivelandosi il miglior alleato che ci sia. Prima di capire quali scegliere per ottenere i migliori risultati è però molto importante capire quali sono quelli da abolire in quanto poco utili e pericolosi per la linea.

Le merendine. È vero, una merendina è spesso la soluzione più pratica e golosa per concedersi uno spuntino veloce. Eppure si tratta di una scelta sbagliata. Ricca di zuccheri aumenta soltanto la fame e per via dei tanti grassi che contiene rischia al contempo di danneggiare la linea.

I succhi di frutta. Che siano con o senza zuccheri rappresentano una soluzione poco idonea. Mancano infatti di fibre e per questo finiscono con l’innalzare gli zuccheri nel sangue, cosa che porta ad avvertire il senso di fame subito dopo averli bevuti.

Le barrette dietetiche. Anche in questo caso, il pericolo è dato dalla presenza di tanti zuccheri e di ingredienti spesso poco idonei alla linea. Per quanto pratiche e spesso buone da mangiare non rappresentano lo spuntino giusto da fare.

Evitare queste tipologie di spuntini si potranno ottenere risultati sicuramente più efficienti. Scopriamo come.

Come realizzare lo spuntino giusto

Quando si parla di spuntino giusto si intende un alimento che sia in grado di fermare la fame senza innalzare gli zuccheri nel sangue. E tutto donando al contempo il giusto nutrimento all’ organismo. Questo dovrà quindi essere a base di alimenti sani e realizzato in modo da ottenere un mini pasto bilanciato. Dovrà quindi contenere carboidrati, proteine e grassi sani.

Ciò che conta è che come fonte di carboidrati si evitino gli zuccheri, optando per cereali integrali, frutti o verdure, che si prediligano proteine magre e che si inseriscano grassi buoni come quelli dell’olio extra vergine d’oliva, della frutta secca o di alimenti come l’avocado. A seguire qualche esempio per dare un’idea di come realizzare gli spuntini giusti.

Uno yogurt greco senza zucchero con frutta secca

Cracker di quinoa con salsa a base di yogurt greco e olio extra vergine

Un piccolo panino integrale con formaggio magro e avocado

Una manciata di frutta secca

Una spremuta d’arancia fresca e senza zucchero e un cubetto di parmigiano

Un muffin proteico realizzato con 20 g di crusca d’avena, 1 uovo e qualche fettina di banana schiacciata

Una mela piccola e un quadratino di formaggio

Con questi spuntini (che possono ovviamente essere cambiati a proprio piacimento purché si mantengano bilanciati), ci si sazierà più in fretta, ci si sentirà lucidi e mentalmente attivi, non appesantiti e più forti davanti alle tentazioni. Inoltre si avrà la certezza di non intaccare la linea e di offrire al contempo nutrienti sani al proprio corpo.

Come sempre, in caso si necessiti di perdere molto peso, il consiglio è quello di evitare il fai da te e di farsi seguire da un nutrizionista. In questo modo si potrà contare infatti su un piano personalizzato ed in grado di portare nel modo più corretto verso l’obiettivo desiderato.