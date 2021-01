Una dolcissima New York Cheesecake cremosa, sana e light perfetta per una colazione o una golosa merenda.

La bravissima food blogger stella_cooking_traveller ci ha regalato la ricetta di un dolce davvero speciale, la New York Cheesecake:

“Non so voi…ma io ho una gran voglia di tornare a viaggiare…e siccome fisicamente non possiamo perché non farlo con l’immaginazione??….Immaginatevi di essere in una pasticceria, a degustare questa cremosa cheesecake e a sorseggiare un bella tazza di caffè americano a New York City sognate…sognate….la cosa bella è che nessuno può porre vincoli alla nostra immaginazione”

Dovreste provarla perché:

vi farà sognare e viaggiare con la mente

ideale per una colazione e merenda sana e gustosa

cremosa come la classica cheesecake

gustosissima con quella coulis di frutti rossi

New York Cheesecake: gli ingredienti e la ricetta

Preparare questa New York Cheesecake sarà semplice, veloce e invitante. Scoprirete che anche un dolce può trasportare la vostra mente altrove e regalarvi una pausa davvero golosa e rilassante, soprattutto per il cuore.

Gli ingredienti

“Ingredienti per la base

-100 grammi di biscotti senza zuccheri

-latte di soia quanto basta

Ingredienti per la crema

-175 grammi di formaggio spalmabile exquisa fitline

-500 grammi di yogurt grevo totale fage0% grassi

-miele quanto basta

-2 uova

-30 grammi di farina aromatizzata gusto croissant oppure 20 grammi di maizena

Decorazione

-coulis di frutti di bosco surgelati”

Il procedimento

“Frullare i biscotti e unire il latte poco alla volta fino a quando otterrete un composto sabbioso. Schiacciare il composto in una teglia, rivestita da carta da forno, con cerniera apribile. Riporre in freezer. Nel frattempo preparare la crema: in un frullatore mettere lo yogurt, il formaggio spalmabile, il miele e le uova e azionare il frullatore…quando si è tutto ben mescolato aggiungere la farina(o la maizena) e mescolare il tutto. Versare il composto nella teglia e infornare a 170 gradi per 60 minuti.

Preparare la coulis: mettere i frutti di bosco in una padella ancora surgelati e far bollire con un po’ d’acqua per 2 minuti. Una volta cotta la cheesecake lasciarla raffreddare a temperatura ambiente, dopodiché riporla in frigo per almeno 3 ore. Passato questo tempo decorate con la coulis di frutti di bosco e servite”