Lasagne di parmigiana | Primo piatto ricco con melanzane

Un piatto ricco da fare in estate con l’ortaggio di stagione: le melanzane. Questa ricetta nasce dall’unione delle lasagne e della parmigiana di melanzane. Scopriamo come si prepara.

Da servire non troppo calde, le lasagne di parmigiana pur essendo un primo sostanzioso sono perfette per un pranzo estivo da consumare in una numerosa tavolata.

Per alleggerire la ricetta anziché friggere le melanzane in questo caso le abbiamo grigliate così da renderla più leggera e meno grassa. Scopriamo la ricetta.

Ecco come si preparano le lasagne di parmigiana

Una ricetta semplice ma altrettanto gustosa è quella delle lasagne di parmigiana, piatto nutriente ma vegetariano a base di melanzane.

Scopriamo come preparare questo delizioso primo piatto adatto ad un pranzo all’aperto in compagnia di parenti o amici da servire tiepido.

Ingredienti:

500 g lasagna fresca (possiamo utilizzare quelle senza uova di semola)

1 lt di sugo di pomodoro

2 melanzane

2 mozzarelle

scamorza affumicata q.b.

grana grattugiato q.b.

250 g besciamella

olio extravergine

sale

Preparazione:

Iniziamo preparando il sugo con la passata di pomodoro, olio extra vergine, aglio, sale e basilico. Mettiamo tutto in pentola e facciamo bollire per circa un quarto d’ora, venti minuti.

Occupiamoci poi delle melanzane. Tagliamole a fette sottili e se vogliamo che perdano il loro gusto amarognolo lasciamole spurgare. Mettiamole dentro a uno scolapasta e cospargiamole di sale grosso. Mettiamo un peso sopra e aspettiamo un’oretta.

Nel frattempo prepariamo la besciamella. Per la ricetta senza burro clicca qui Besciamella veg: niente burro, tanta bontà

Trascorso il tempo necessario all’operazione di spurgo laviamo le fette e asciughiamole. Ora possiamo grigliarle su una piastra calda. Facciamole cuocere da entrambi i lati. Poi ancora calde copriamole con della pellicola in modo da mantenerle morbide.

Condiamole con olio extravergine di oliva e sale. Le fette più belle mettiamole da parte mentre quelle rotte sminuzziamole con un coltello. Affettiamo adesso due mozzarelle e una scamorza.

Andiamo ad assemblare la nostra lasagna. Foderiamo una teglia con della carta forno e iniziamo mettendo un strato di pasta. A cui sopra aggiungeremo del sugo e le melanzane.

Uniamo ora la mozzarella e la scamorza e il grana grattugiato. Quindi ricopriamo con la besciamella. Ripetiamo lo stesso procedimento per 5 strati fino a terminare gli ingredienti.

Nell’ultimo strato mettiamo le fette di melanzane più belle che avevamo tenuto da parte e completiamo con gli altri ingredienti come sopra. Quindi cuociamo a 180 gradi per 30-35 minuti.

Sforniamo e lasciamo raffreddare per un quarto d’ora così da non servirla troppo calda ma tiepida. Le nostre lasagne di parmigiana sono pronte per essere degustate.