Passion Fruit Pancakes: una colazione sana, leggera e colorata!

I Passion Fruit Pancake sono senza dubbio un modo dolce, sano e gustoso di iniziare la giornata. Scopriamo gli ingredienti e la ricetta per preparali in modo semplice e veloce.

Siete alla ricerca di un’idea per una colazione dolce ma allo stesso tempo sana? Il gusto dei Passion Fruit Pancakes sarà perfetto, i colori che regala questa ricetta ‘fit’ sono invitanti e mettono addosso la voglia di Primavera.

Da provare assolutamente a colazione ma perfetti anche per una golosa merenda per grandi e piccini. Il dolce non è più un attentato al punto vita, anzi può davvero essere l’occasione di coccolarsi senza troppi sensi di colpa!

Passion Fruit Pancakes: gli ingredienti e la ricetta per preparali in modo davvero semplice e veloce

I Passion Fruit Pancakes, sono una ricetta che sa di buono, soprattutto perché ideata con il cuore dalla bravissima food blogger stella_cooking_traveller , ed ecco come la presenta:

“Ecco una colazione sana e leggera ma allo stesso tempo gustosa…preparando dei semplici pancake si può ottenere un dolcetto meraviglioso per la vista e dolce per il palato.

Questa ricetta è molto semplice e veloce da realizzare vi basteranno solo 10 minuti!!”

I Pancakes sono davvero dei dolci ottimi da gustare per la colazione, possono essere preparati in diversi modi, ma l’ingrediente che non può mancare mai è l’albume d’uovo che montato a neve conferisce al pancake quella morbidezza, quell’aspetto soffice ed invitante perfetto ad essere farcito con topping o anche creme che possono andare dal semplice yogurt, per una colazione veloce, alle farciture proteiche con creme di nocciola, mandola e pistacchio fino al classico ed intramontabile cioccolato!

Gli ingredienti

Per preparare i Passion Fruit Pancakes, avrete bisogno di:

“-80 ml di albume

-35 grammi di farina d’avena gusto croissant

-10 grammi di yogurt greco

-mezza banana schiacciata”

Il procedimento

“Schiacciare in una ciotola la banana e unire l’albume con lo yogurt e mescolare il tutto, infine aggiungere la farina sempre mescolando. Ungere una padella e farla scaldare, versa poco alla volta l’impasto creando dei cerchi…far cuocere da entrambi i lati. Una volta pronti i pancake farli raffreddare e farcirli con lo yogurt greco gusto lamponi (voi ovviamente quello che preferite) e decorare con frutti di bosco freschi”