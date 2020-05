Lasagne fredde con le verdure | piatto unico estivo pieno di energia

Per chi volesse un’alternativa alla solita insalata di pasta, ecco le lasagne fredde con le verdure, un primo piatto facile, veloce e nutriente

Le lasagne fredde con le verdure sono un piatto molto estivo, un’idea intelligente e pratica per sostituire la classica insalata di pasta. In fondo il principio è lo stesso, solo che al posto dei formati tradizionali, dalle penne ai fusilli, utilizzeremo la sfoglia della pasta al forno.

In questo modo può tranquillamente diventare un piatto unico, perché ci sono carboidrati, vitamine e minerali in quantità. Scegliete possibilmente verdure di stagione, visto che in primavera ed estate gli orti italiani abbondano, e puntate sulla freschezza. Come servirla, sta alla vostra fantasia: potete preparare la classica teglia completa, oppure utilizzare delle cocottes monoporzione.

In pratica le verdure sostituiscono il classico ragù di carne, o comunque il condimento che utilizzate di solito. In più queste lasagne fredde con le verdure non hanno besciamella, nemmeno burro e quindi sono leggerissime.

Lasagne fredde con le verdure

La ricetta di queste lasagne fredde con le verdure è una base per partire. Volendo, potete aggiungere anche delle fettine di cipolla, delle olive, dei capperi, altri tipi di ortaggi a piacere. Una volta pronte, possono essere conservate in un contenitore ermetico fino a tre giorni in frigorigero.

Ingredienti:

250 g sfoglia

320 g zucchine

320 g melanzana lunga

280 g pomodori

350 g mozzarella

200 g tonno sott’olio sgocciolato

basilico

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Preparazione:

Partite scottando leggermente la sfoglia in acqua bollente e salata, poi stendetele ad asciugare su un canovaccio e tenetele da parte. Quindi passate a pulire le verdure: pelate la melanzane, affettatele e passate le fette sulla griglia. Una volta pronte, conditele con olio, sale e pepe. Lo stesso fate poi con le zucchine, sempre a fatte sottili.

A quel punto siete pronti per montare le vostre lasagne fredde con le verdure. Sul fondo di una teglia unta di olio mettete uno strato di sfoglia e poi cominciate con il ripieno. Un velo di melanzane, poi uno di zucchine, poi il pomodoro tagliato a fettine, il tonno fatto a pezzetti e la mozzarella a fettine.

Andate avanti così, mettendo nell’ultimo strato di ripieno anche delle foglioline di basilico. Terminate con un ultimo piano di sfoglia e poi infornate a 180° per circa 15-16 minuti. Una volta sfornato, lasciate raffreddare completamente e poi servite.