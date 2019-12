Lasagne con salmone, spinaci e ricotta, un primo piatto ideale per la tavola di Natale. Ricco di sostanza e di gusto, sarà una vera festa.

Lasagne, un primo piatto tipico sulla tavola delle feste. Ma quando tempo ci vuole per prepararle? E allora vi consigliamo una ricetta di Capodanno furba: lasagne con salmone, spinaci e ricotta che con qualche trucco sono pronte davvero in poco e portano in tavola un gusto unico.

Provate un po’ a pensare alle scorciatoie. Invece di preparare la pasta in casa, comprate la sfoglia già pronta. Idem con la besciamella, che si trova ovunque già pronta. Se non avete il tempo di pulire e lavare gli spinaci, comprateli surgelati. Con la ricotta non ci sono problemi e le fette di salmone sono già affumicate. La salsa di pomodoro? Facoltativa, per ottenere un grande primo piatto non è assolutamente necessaria.

Insomma, questa è una ricetta salvatempo: potete tranquillamente prepararla in anticipo, tenerla in frigo e tirarla fuori solo quando è da cuocere e portare in tavola. L’abbinamento tra ricotta e spinaci è perfetto per tante ricette, soprattutto per i primi piatti. Quello con il salmone nelle lasagne è più originale ma propri per questo vi farà portare a tavola un primo piatto insolito e gustosissimo.

Lasagne con salmone, spinaci e ricotta: prepariamole insieme

Le lasagne con salmone, spinaci e ricotta sono perfette anche per i vostri amici vegani. E se volete puntare su un’alternativa più delicata, usate il mascarpone al posto della ricotta.

Ingredienti (per 4 persone)

500 g di lasagne fresche

250 g di ricotta

500 g di spinaci

6-8 fette grandi di salmone affumicato

parmigiano grattugiato

sale

noce moscata

salsa di pomodoro (facoltativa)

Preparazione:

Cominciate la ricetta di queste lasagne con salmone, spinaci e ricotta dalla pasta. Scottate le strisce di lasagne in abbondante acqua salata per 3-4 minuti, quindi passatele sotto l’acqua fredda dopo averle scolate e mettetele su un paio di canovacci da cucina.

Mettete a bollire gli spinaci senza aggiungere nessun gusto e quando sono pronti strizzateli per fare perdere l’acqua e tritateli grossolanamente. Poi mescolateli con la ricotta (o il mascarpone), salate leggermente e grattate un po’ di noce moscata.

A questo punto siete pronti per montare le lasagne. Sul fondo mettete uno strato di salsa di pomodoro mista a besciamella, oppure solo di besciamella. Poi stendete i primi tranci di pasta, coprite con il mix di spinaci e ricotta, quindi con le fette do salmone. Quindi ancora lasagne, farcia e salmone andando avanti così fino a terminare gli ingredienti.

L’ultimo strato deve essere di pasta, con una generosa spolverata di parmigiano grattugiato. Cuocete

a forno caldo, a 180° per almeno 40 minuti. Quindi sfornate, lasciate riposare una decina di minuti e poi servite.