Rotolini di Frittata colorati al forno | 5 Ricette veloci da fare per mille gusti differenti: dal salmone agli spinaci finendo con le zucchine e ricotta. Il nuovo modo di mangiare sano a casa propria

A chi non piace la frittata? Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non si è trovato davanti ad una frittata fumante senza l’acquolina in bocca. Scommetto nessuno. Oggi vogliamo proporvi 5 modi differenti di presentare e deliziare il palato con le uova. Un’alternativa alla classica frittata, i rotolini di frittata al forno colorati. Perché colorati? Semplicemente perché useremo come colorante la bontà della verdura e degli ingredienti sani come gli spinaci, il salmone o le zucchine. Vediamo, quindi, come procedere alla preparazione. I Rotolini di frittata sono perfetti come finger food da presentare per un antipasto, un aperitivo a casa con amici ma anche un modo diverso e originale per far mangiare la verdura ai più piccoli di casa. Uno sfizio culinario che richiede tempi brevissimi e ingredienti genuini. Scopriamo una per una le ricette!

Rotolini di frittata al forno | 5 Ricette colorate

Rotolini di frittata in mille modi, ricetta facile per creare un buffet o gli stuzzichini per un aperitivo. Ecco le mie 5 idee con frittata cotta al forno: classica, al salmone, agli spinaci, alla bresaola, alle zucchine. I rotolini di frittata sono una soluzione perfetta, da preparare in anticipo e tagliare all’occorrenza. Sono divertenti, economici e alla portata di tutti, si preparano in pochi minuti. Oltre ai tanti gusti possibili i rotolini sono anche coloratissimi e portano in tavola un tocco di allegria. Partiamo dalla base classica e utilizziamo sempre una teglia di alluminio da 6 porzioni per ottenere un rettangolo perfetto. In questo modo sarà più facile arrotolare la frittata. Riuscirete a sceglierne una di queste ricette?

Rotolini di Frittata agli spinaci | Ricetta

Ingredienti

4 uova

sale q.b.

30 grammi di parmigiano reggiano

150 grammi di spinaci lessati

formaggio fresco spalmabile (q.b.)

4 fette di prosciutto cotto

Procedimento

Per preparare i rotolini di frittata agli spinaci usiamo 4 uova perché le verdure fanno volume, quindi sbattiamo le uova, il parmigiano, il sale, poi uniamo gli spinaci già cotti e strizzati, amalgamiamo bene. Versiamo la frittata nella teglia precedentemente rivestita con carta da forno e lasciamo cuocere a 180 ° per 10-15 minuti col forno statico, oppure a 170° per 10-15 minuti col forno ventilato. Togliamo dal forno e infine facciamo il ripieno con uno strato di formaggio spalmabile e un paio di fette di prosciutto cotto. Arrotoliamo bene e mettiamo in frigo almeno un’ora.

Una volta trascorsa l’ora, poniamo il nostro rotolo di frittata su una spianatoia o un piatto basso e tagliamo il rotolo in fettine sottili (come la larghezza di un dito). Procediamo così con l’intera frittata. Una volta terminato il procedimento, possiamo portare a tavola! Squisito

Rotolini di Frittata con zucchine | Ricetta

Ingredienti per 4 persone

4 uova

sale un pizzico

30 grammi di parmigiano reggiano

150 gr di zucchine

robiola q.b.

4 fette di speck

Procedimento

In una ciotola amalgamiamo insieme le uova, il parmigiano e il sale, quindi uniamo le zucchine grattugiate. Versiamo nella teglia e mettiamo in forno. Lasciamo cuocere a 180° per 10-15 minuti col forno statico, oppure a 170° per 10-15 minuti col forno ventilato.

Per il ripieno utilizziamo la robiola spalmata e le fette di speck. Arrotoliamo aiutandoci con la carta forno e mettiamo il rotolo in frigo per almeno due ore prima di servire.

Rotolini di Frittata al Salmone | Ricetta

Ingredienti per 4 persone

6 uova

30 grammi parmigiano

1 pizzico sale

2 cucchiaio pomodoro concentrato

1 cetriolo

formaggio spalmabile

100 gr di salmone affumicato (oppure 2 fette di salmone affumicato)

Procedimento

Per questa versione sbattiamo le uova insieme a 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, aggiungiamo il parmigiano e un pizzico di sale. In questo modo otteniamo un bel colore arancio e un sapore gustoso. Versiamo l’impasto nella teglia e poi in forno. Lasciamo cuocere a 180 ° per 10-15 minuti col forno statico, oppure a 170° per 10-15 minuti col forno ventilato.

Una volta cotta la nostra frittata procediamo con il ripieno di formaggio spalmabile, fette di salmone affumicato e mezzo cetriolo tagliato per il lungo. Terminiamo con un po’ di pepe. Arrotoliamo il rotolo con la carta forno e mettiamo in frigo almeno due ore.

Rotolini di Frittata alle carote | Ricetta

Ingredienti per 4 persone

4 uova

30 grammi parmigiano

1 pizzico sale

150 grammi carote

150 grammi formaggio spalmabile

100 grammi bresaola

a piacere rucola

a piacere grana

Procedimento

In una ciotola rompiamo le uova e amalgamiamo con parmigiano, sale e carote grattugiate. Versiamo l’impasto nella teglia e livelliamo la superficie con un cucchiaio. Mettiamo in forno a 180 ° per 10-15 minuti col forno statico, oppure a 170° per 10-15 minuti col forno ventilato.

Questa versione dei rotolini è più ricca perché per il ripieno ho scelto formaggio spalmabile, fette di bresaola, rucola e parmigiano in scaglie. Infine condiamo con olio di oliva e pepe, a piacere si può aggiungere anche aceto balsamico o glassa di aceto balsamico. Arrotoliamo e teniamo in frigo per due ore. Poi tagliamo a fette il rotolo di frittata alle carote e serviamo.

Rotolini di Frittata con ricotta e spinaci | Ricetta

Ingredienti per 6 persone