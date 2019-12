Rimedi per eliminare l’odore di aglio e cipolla dalle mani

Aglio e cipolla sono due ortaggi che dopo averli toccati, rilasciano un odore sgradevole sulle mani. Scopriamo come eliminare l’odore con rimedi efficaci.

In cucina l’aglio e la cipolla sono due ortaggi importanti per la preparazione di tantissimi piatti, anche se non tutti gradiscono.

Inoltre rilasciano un odore poco gradevole sulle mani, ma ci sono dei metodi facili ed efficaci per eliminare l’odore in poco tempo, dal bicarbonato al limone.

Ecco quali sono i trucchi da utilizzare, per eliminare questi odori sgradevoli dalle mani.

Rimedi efficaci per eliminare l’odore di agli e cipolla dalle mani

Non è un problema se dopo aver tagliato aglio e cipolla, le vostre mani avranno un odore sgradevole, ecco come eliminarlo.

1- Cucchiaio o sapone in acciaio

L’acciaio è un rimedio efficace contro l’odore di aglio e cipolla, basta utilizzare anche un semplice cucchiaio di acciaio, ecco come:

tenete tra le mani il cucchiaio di acciaio

strofinatelo con le dita

passatelo sotto l’acqua corrente.

In alternativa, utilizzate delle saponette in acciaio, basta strofinarle per 25 secondi sotto l’acqua corrente.

2- Bicarbonato

Il bicarbonato è ottimo per eliminare i cattivi odori, ecco come:

sciogliete un cucchiaino di bicarbonato in poca acqua, dovete realizzare una cremina;

strofinatela sulle mani delicatamente.

Noterete le amni morbide e prive di cattivi odori, però in alternativa potete immergere le mani nel bicarbonato puro e strofinare le dita tra loro.

3- Limone e aceto bianco

Il limone si sa che è il rimedio più antico per eliminare i cattivi odori, ecco come fare:

strofinate le mani prima con l’aceto bianco

poi tagliate un limone a metà, passateci in mezzo le dita per eliminare l’odore di aglio e cipolla;

sciacquate con acqua corrente

lavate le mani con un normale sapone a ph neutro.

4- Prezzemolo

Il prezzemolo è un rimedio poco conosciuto ma molto valido, tutti l’avranno in frigo, ecco come fare:

tritate qualche foglia di prezzemolo

strofinatelo per bene tra le mani;

sciacquate sotto acqua corrente.

5- Sapone di Marsiglia e caffè in polvere

Il sapone di Marsiglia è il rimedio della nonna, davvero molto efficace per eliminare i cattivi odori, in caso specifico dell’aglio e della cipolla. Vediamo come:

mescolate in una ciotolina il sapone di Marsiglia con 1 cucchiaino di caffè in polvere;

lavate le mani strofinandole per bene tra di loro;

Noterete subito le mani profumate, idratate e morbide.

6- Dentifricio

Qualsiasi dentifricio è adatto in questo caso, sia quello al fluoro o alla menta, ecco come:

mettete tra le dita e sui palmi delle mani il dentifricio;

strofinate e lasciate agire per pochi minuti;

sciacquate tutto con acqua tiepida;

asciugate bene.

Noterete subito che l’odore di aglio o di cipolla non ci sarà più sulle vostre mani.

Come prevenire il cattivo odore

Ecco alcuni consigli da seguire per prevenire il cattivo odore sulle mani: