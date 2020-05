Spinaci | scopri 10 ricette semplici dagli antipasti ai contorni

Gli spinaci sono verdure molto versatili, si prestano alla preparazione di diverse ricette, semplici e soprattutto gustose, scopriamole.

Gli spinaci sono verdure che apportano tantissimi benefici, perchè sono ricchi in sostanze nutritive. Si possono acquistare freschi dal mese di ottobre ad aprile, oppure fuori stagione li troviamo nel banco dei surgelati. Sono molto apprezzati gli spinaci in cucina, perchè si prestano alla preparazione di diverse ricette. Gli spinaci si possono gustare sia cotti al vapore, che non, magari potete utilizzarli per farcire ravioli, torte salate e muffin.

Inoltre, gli spinaci hanno molte proprietà benefiche, aiutano la digestione, rafforzano il sistema immunitario e proteggono la pelle dall’invecchiamento, sono un’ottima fonte di vitamine e di sali minerali.

Noi di CheDonna.it, abbiamo raccolto 10 ricette dagli antipasti ai contorni, così scegliete quello che preferite, scopriamo insieme.

10 Ricette da preparare con gli spinaci facili e veloci

Gli spinaci sono ideali per accompagnare qualsiasi piatto dalla carne al pesce, e non solo anche i formaggi da quelli stagionali a quelli freschi a quelli stagionati. Inoltre si prestano alla preparazione di diverse ricette anche antipasti e primi piatti, scopriamo.

1- Frittata con pomodori e spinaci

La frittata con spinaci e pomodori è una ricetta da servire come antipasto sfizioso da servire in monoporzioni, oppure come secondo piatto. Perfetta quando avete ospiti a cena, perchè vi porterà via pochissimo tempo. Si presta benissimo come pasto fuori casa, magari per un pic nic o un pranzo in ufficio, perfetto da consumare sia freddo che tiepido (cliccate qui per la ricetta)

2- Muffin con spinaci e feta

I muffin salati sono perfetti da servire come antipasto a cena, quando avete ospiti, il successo è garantito. Si preparano in pochissimo tempo, con un impasto base di farina, uova, lievito e la ricotta, poi si aggiungono gli spinaci saltati, lo scalogno e la feta tagliata a cubetti (cliccate qui per la ricetta)

3- Insalata rinforzata di spinaci

L’insalata rinforzata di spinaci è una ricetta davvero semplice da preparare, un piatto unico da servire a cena come pasto completo, che piacerà a tutti (cliccate qui per la ricetta)

4- TUTORIAL CUCINA: spinaci con pecorino stagionato

Gli spinaci con pecorino stagionato sono un contorno ricco e sfizioso, un’alternativa ai classici spinaci al burro o limine, da il pieno di energia (cliccate qui per la ricetta)

5- Torta salata con salmone e spinaci

La torta salata con salmone e spinaci è una ricetta insolita che si prepara con una base di pasta frolla salata. Una ricetta molto particolare con un profumo invitante e un retrogusto deciso, che delizierà tutti. Perfetta da servire a cena per un pasto completo, oppure come antipasto sfizioso, magari tagliato in monoporzioni (cliccate qui per la ricetta)

6- Polpette di spinaci

Le polpette di spinaci, sono un contorno un pò di diverso dal solito, una variante agli spinaci cotti in padella con burro e formaggio filante. Si preparano facilmente, bastano solo 20 minuti, perfetti da servire a cena, gradiranno tutti anche i più piccoli, un modo perfetto per far mangiare le verdure (cliccate qui per la ricetta)

7- Pesto zucchine e spinaci velocissimo

Il pesto zucchine e spinaci è il condimento ideale per i bimbi, ricco di proprietà nutrienti, perfetto per condire le pappe. Una ricetta semplice e veloce (cliccate qui per la ricetta)

8- Gnocchi di spinaci e patate -VIDEO-

Gli gnocchi di spinaci e patate, una variante ai classici gnocchi di patate, si preparano facilmente per un primo piatto gustoso. Potete prepararli con spinaci freschi o surgelati se non siete nella stagione primaverile (cliccate qui per la ricette)

9- Crespelle di ceci con spinaci e funghi

Le crespelle di ceci con spinaci e funghi sono sicuramente un piatto ricco e sostanzioso, che piacerà a tutti. Una ricetta perfetta da servire con dei formaggi e salumi (cliccate qui per la ricetta)

10- Spinacine light fatte in casa

Le spinacine sono una ricetta da preparare per i più piccoli, un modo alternativo per farli gustare le verdure. Non prevedono l’utilizzo della panatura classica a base di uovo e pan grattato, ma saranno comunque croccanti, inoltre verranno cotti la forno e non fritte (cliccate qui per la ricetta)