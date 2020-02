Muffin con spinaci e feta | da servire come antipasto a cena

I muffin con spinaci e feta sono un antipasto da poter servire a cena, quando ci sono ospiti improvvisi, perchè non richiede tantissimo tempo nella realizzazione.

I muffin sono un dessert salato da servire come antipasto a cena, quando avete ospiti, il successo è garantito.

Li potete preparare in pochissimo tempo, quindi anche per una cena improvvisa, non scoraggiatevi, niente panico, ecco un’idea da servire a cena, tutti i commensali gradiranno.

Si realizzano facilmente, l’impasto base si prepara con la farina, le uova, il lievito e la ricotta, poi si aggiungono gli spinaci saltati, lo scalogno e la feta tagliata a cubetti.

Muffin con spinaci e feta

I muffin con spinaci e feta sono un finger food che si preparano senza alcuna difficoltà e in poco tempo, ecco come.

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 40 minuti

Ingredienti:

180 g di spinaci

1 scalogno

200 g di farina

sale q.b.

1/2 bustina di lievito per torte salate

1 uovo

40 g di grana padano

250 g di ricotta

200 g di feta

4 cucchiai di olio di oliva

Procedimento

Iniziate a lavare gli spinaci sotto acqua corrente, accertatevi di eliminare il terreno, poi trasferiteli in tegame dal fondo spesso, gli spinaci non si devono assolutamente scolare. Aggiungete nel tegame lo scalogno sbucciato e tritato. Fate cuocere a fiamma bassa per 15 minuti, mettendo il coperchio sul tegame, gli spinaci devono essere ben cotti. Spegnete e teneteli da parte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Tartufi al gorgonzola | un finger food che si realizza in pochissimo tempo

Adesso mettete in una ciotola l’uovo con la ricotta e l’olio, aggiungete la farina e il lievito setacciato, il sale e il grana padano.

Mescolate bene gli ingredienti e poi tagliate la feta a dadini e aggiungetela al resto degli ingredienti, tagliate gli spinaci con il coltello, in modo grossolano, aggiungeteli nella ciotola.

Gli ingredienti nella ciotola devono essere ben amalgamati, trasferite il composto all’interno degli appositi pirottini per muffin. Fate cuocere nel forno già caldo a 180°C e per 30 minuti circa, trascorso il tempo, sfornate i muffin e li lasciate intiepidire prima di servirli.

Conservazione

I muffin con spinaci e feta si possono conservare in un contenitore ermetico per 3 giorni in frigo, poi potete riscaldare al momento.