Diy | Shaker card per San Valentino -VIDEO-

San Valentino è alle porte, ecco come realizzare un’originale Shaker Card per inviare un messaggio d’amore in modo davvero speciale.

Una originalissima e romantica Shaker Card per San Valentino che potrete confezionare con le vostre mani personalizzandola nei colori, nelle scritte e nelle decorazioni. Sarà divertente e anche molto creativo creare un biglietto così particolare per la persona amata.

Scopriamo come realizzare questa Shaker Card con dei semplici materiali, facilmente reperibili in cartoleria. Nel video viene utilizzata una fustellatrice, ma tutti i passaggi potranno essere realizzati anche con l’ausilio di compasso, cutter e forbici.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: San Valentino fai da te | portachiavi romantico in feltro -VIDEO-

Come realizzare la Shaker Card di San Valentino | il video tutorial

Per realizzare la Shaker Card di San Valentino, avrete bisogno di:

fogli colorati da acquerello

fogli bianchi da acquerello

cartoncino rosso

gomma crepla

fustelle tonde o compasso

forbici

acqua

acquerelli

paillettes

decorazioni tema romantico

colla

fogli di acetato trasparente

pennello

scotch biadesivo

cutter

La prima cosa da fare sarà creare al centro dei fogli da acquerello dei fori tondi, come indicato nel video tutorial. Lo stesso foro andrà operato sulla gomma crepla. Una volta operati i fori, i fogli andranno decorati con gli acquerelli. La decorazione sarà personalizzata nello stile e nel colore. Una volta decorati i fogli, andranno fatti asciugare per bene.

Quando i fogli decorati saranno asciutti, si dovrà incollare l’acetato dietro il primo foro del foglio, dopo con il biadesivo si farà aderire la gomma crepla, che servirà per creare lo spessore e successivamente si inseriranno nel cerchio la scritta e le varie decorazioni. Il tutto sarà sigillato da un nuovo foglio con l’acetato al centro. La card verrà decorata con timbro e anche polvere dorata e glitterata e sarà personalizzata con l’aggiunta di paillettes e cuoricini incollati sul fronte.

La Shaker card è pronta per contenere il messaggio d’amore, non vi resta che seguire passo dopo passo il video tutorial!

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: San Valentino fai da te | segnalibro a cuore -VIDEO-