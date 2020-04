Frittata con pomodori e spinaci è una ricetta semplice e facile da preparare, che delizierà tutti i commensali, scopriamo come realizzarla.

La frittata con spinaci e pomodori è una ricetta da servire come antipasto sfizioso da servire in monoporzioni, oppure come secondo piatto. Potete anche servire quando avete ospiti a cena, perchè vi porterà via pochissimo tempo, perfetta quando avete poco temo a disposizione. Si presta a tantissime varianti, come, le zucchine al posto degli spinaci, oppure ai broccoli, magari aggiungendo qualche salume tagliato a cubetti.

Frittata con pomodori e spinaci

La frittata con spinaci è una ricetta che piace a tutti, si prepara facilmente e con ingredienti semplici, perfetta da servire a cena come pasto completo. Inoltre si presta benissimo come pasto fuori casa, magari per un pic nic o un pranzo in ufficio, perfetto da consumare sia freddo che tiepido.

Scopriamo quali sono gli ingredienti e come prepararla facilmente a casa.

Ingredienti per 4 persone

4 uova

sale q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

250 g di spinaci freschi o surgelati

1 cipolla

200 g di provola affumicata

2 manciate di parmigiano reggiano

10 pomodorini ciliegino

1 spicchio d’aglio

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a pulire gli spinaci eliminando le fogli più gialle o macchiate, poi lavatele sotto acqua corrente. Trasferiteli in una pentola con abbondante acqua salata e lasciate cuocere per 6 minuti circa, appena pronti scolateli e strizzateli bene e poi tenete da parte.

In una padella mettete un pò di olio extra vergine d’oliva, poi tagliate finemente la cipolla e lo spicchio d’aglio e trasferitele dentro e fate dorare un pò.

In una ciotola mettete le uova e le sbattete con una forchetta, aggiungete il parmigiano reggiano grattugiato, dovranno essere spumose e schiarite. Aggiungete un pò di sale, mettete le cipolle e l’aglio, poi versta gli spinaci sbollentati, ma li dovete tagliate a pezzi piccoli. Tagliate a cubetti la provola affumicata e tenete da parte.

Amalgamate bene il tutto e trasferite in uno stampo da 22 cm di diametro, che deve essere rivestito con della carta forno bagnata e strizzata.

Lavate i pomodorini asciugateli e tagliateli a fettine, adagiateli sulla superficie della frittata, aggiungete la provola tagliata e livellate bene la frittata. Trasferitela nel forno a 180 gradi e lasciate cuocere per 25 minuti circa, poi sfornate e la lasciate raffreddare un pò, poi la servite a fettine.