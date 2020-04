Amici All Stars in onda a Maggio? Maria De Filippi fa chiarezza

Amici All Stars | Il talent show di Maria De Filippi avrebbe dovuto fare il suo debutto a Maggio. La conduttrice ha fatto chiarezza sull’eventuale messa in onda del programma

Amici All Stars è la versione del talent show di Maria De Filippi adattata per i concorrenti più amati, e che hanno riscontrato un maggiore successo, dal pubblico del piccolo schermo.

Il nuovo format, che strizza l’occhio ai talent americani, sarebbe dovuto andare in onda a Maggio ma a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia le cose potrebbero cambiare. A cambiare non solo è la data della messa in onda, che sicuramente non sarà trasmesso ad inizio Maggio, come precedentemente annuncio, ma perfino le modalità potrebbero essere stravolte.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Nicolai e Javier hanno inscenato le liti? Gorodiskii fa chiarezza

La conduttrice, che ha richiamato anche l’ultima vincitrice Gaia che ha deciso di donare parte del montepremi alla protezione civile, intervistata da Miseria e Nobiltà, ha fatto chiarezza sull’intera questione.

Maria De Filippi ha confermato che Amici All Stars non andrà in onda il 3 maggio, come precedentemente annunciato, ma qualora dovesse realmente prendere vita il progetto lo farebbe non prima della metà del mese.

Maria De Filippi su Amici All Stars: “Sarà diverso per il coronavirus”

Maria De Filippi ha ovviamente chiarito che a causa del coronavirus la trasmissione sarà completamente differente rispetto a quanto avevano ideato in un primo momento.

Basti pensare che le stesse modifiche furano apportate anche alla versione classica del programma, dove i concorrenti furono costretti ad esibirsi senza il pubblico, rispettando le distanze e senza poter fare alcun duetto. Se le modifiche sono state dure per i cantanti, per i ballerini è stato anche peggio visto che hanno dovuto modificare drasticamente le proprie coreografie e per Amici All Stars sarà la stessa cosa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Flirt Francesca Tocca Valentin | Interviene Bianca Guaccero

“Non posso dire ancora se ci sarà o meno” ha precisato Maria De Filippi su Amici All Stars. “Sicuramente non andrà in onda prima della metà maggio e sarà diverso da come lo avevamo immaginato” ha proseguito la conduttrice. “Faremo sicuramente qualcosa anche sul coronavirus” ha concluso.

Il cast del programma, tra l’altro, non è stato del tutto annunciato e il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere se ci sarà anche Marco Carta, che di recente è stato paragonato a Mia Martini.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Giulia Molino si confessa: “Ho sofferto di anoressia”

Purtroppo i programmi di Maria De Filippi, così come quelli dell’intero palinsesto televisivo, sono stati radicalmente modificati ed andare in onda può essere considerata una vera e propria fortuna.

Basti pensare che alcuni sono stati sospesi perché non potevano essere adattati alle nuove normative. Qualche esempio? La Corrida di Carlo Conti è stata sospesa per il coronavirus e pare che anche Ballando con le stelle di Milly Carlucci abbia subito la stessa sorte.

Maria De Filippi è ancora incerta su All Stars, ma almeno è sicura su Uomini e Donne che presto tornerà in tv.