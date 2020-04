Amici 19 | La conduttrice di Pronto Detto Fatto, Bianca Guaccero, durante la diretta del suo programma ha commentato il flirt tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru

Il flirt tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru è stato uno degli argomenti più chiacchierati di Amici 19. Tant’è che la storia, ormai terminata, fa ancora parecchio discutere.

Francesca è una delle ballerine professioniste del talent show di Maria De Filippi, mentre Valentin era uno dei concorrenti di quest’anno. Tra loro è scoppiato l’amore e più maliziosi insinuano che il loro flirt sia avvenuto mentre la ballerina era ancora sposata con Raimondo Todaro, ma Valentin ha precisato che il loro avvicinamento è avvenuto quando il loro rapporto era già terminato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Giulia Molino si confessa: “Ho sofferto di anoressia”

A commentare la notizia, questa volta, è stata Bianca Guaccero, che di recente è stata corteggiata in una diretta su Instagram, durante l’ultima puntata di Pronto Detto Fatto.

La conduttrice ha commentato l’episodio di gossip, trovando poco elegante il gesto di Valentin di raccontare come sarebbero andate le cose tra loro. “Onestamente avrei evitato” ha riflettuto la conduttrice, lasciandosi andare a più di un commento con il suo pubblico. Bianca Guaccero ha bocciato Valentin di Amici 19, che ha deciso di raccontare la sua versione della storia su Instagram, quando c’è di mezzo un matrimonio e una figlia.

Bianca Guaccero commenta il flirt di Francesca Tocca a Valentin ad Amici 19

Bianca Guaccero, amica di Raimondo Todaro e marito di Francesca Tocca, è bene precisare, ha commentato la notizia perché riguardava l’angolo di Pronto Detto Fatto dedicato alla cronaca rosa e non per fare puro gossip.

La conduttrice pugliese ha ammesso di non conoscere tutti questi retroscena che sono spuntati in rete e che avrebbero preferito restassero privati, vista la delicata situazione in cui si trovano tutti i suoi protagonisti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Detto Fatto | Staff chiuso negli studi: confermato caso di coronavirus

“Onestamente non ero a conoscenza di tutti questi retroscena” ha commentato Bianca Guaccero su Francesca Tocca di Amici 19, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo in merito alla vicenda.

“Sono del parere che bisogna avere la giusta protezione per questa storia” ha proseguito la conduttrice. “Valentin, a mio parere, non avrebbe dovuto raccontare certe dinamiche di cui erano a conoscenza soltanto i diretti interessati” ha riflettuto la Guaccaro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone: cosa pensa della vittoria di Gaia Gozzi ad Amici 19

Bianca Guaccero, in particolar modo, si è riferita a quando Valentin Alexandru di Amici ha scritto sul suo profilo Instagram, per poi eliminare il tutto poche ore dopo ma a nulla è servito visto che gli utenti della rete avevano salvato ogni cosa, di essere stato avvicinato lui da Francesca Tocca e non il contrario.

“Non doveva farlo” ha osservato la conduttrice. “Dire che gli aveva scritto prima lei” ha concluso. Le dichiarazioni del ballerino, infatti, hanno gettato una cattiva luce su Francesca che da quel momento è diventata vittima di numerosi commenti negativi sul web. In quanti molti ritengono che Francesca Tocca ci ha provato con Valentin ad Amici di Maria De Filippi.

Un periodo difficile per Francesca Tocca dopo il flirt con Valentin, ma almeno può contare sull’amore di sua figlia.