Le polpette di carciofi sono un antipasto sfizioso e veloce che potete preparare anche quando avete poco tempo, scopriamo quali sono gli ingredienti.

Le polpette di carciofi si preparano senza alcuna difficoltà le potete friggere in abbondante olio, oppure se gradite una cottura più salutare, potete cuocerle in forno. Scopri come realizzarle seguendo passo passo la ricetta.

INGREDIENTI PER CIRCA 40 POLPETTINE

1 kg di Carciofi

65 g di Montasio

1 Uova 1

12 g di Prezzemolo da tritare

300 g di Pane mollica

1 Limoni 1

50 g di Grana Padano DOP da grattugiare

1 spicchio di Aglio

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

PER LA PANATURA

2 Uova

100 g di Pangrattato PER FRIGGERE

Olio di semi q.b.

Per preparare questa ricetta, iniziate proprio dai carciofi, togliete le foglie esterne e tagliate il gambo, le punte vanno tagliate e divise a metà. Poi dovete eliminare la parte centrale più secca, che comunemente viene detta barba, trasferite il tutto in una ciotola ampia con acqua abbondante e del succo di un limone. lasciateli in ammollo per 15 minuti, in questo modo i carciofi non si anneriranno.

Trasferiteli in una pentola con abbondante acqua salata e li sbollentati per circa 20 minuti, poi li scolate e li tenete da parte.

Da un pane raffermo, ricavatene un pezzo di pane di circa 300 g, eliminate con un coltello la crosta esterna, e la tagliate a cubetti, trasferite in un mixer i carciofi e li riducete in crema, aggiungete la mollica di pane, il sale e pepe.

Versate anche il formaggio grana grattugiato, l’uovo e uno spicchio d’aglio schiacciato, frullate fino ad ottenere un composto omogeneo, trasferitelo in una ciotola ed aggiungete il prezzemolo tritato.

Tagliate il montasio a cubetti piccoli, preparate le polpette prendete circa 20 g di impasto e formate una pallina con le mani, premete delicatamente al centro e formate un piccolo buchino, inserite un cubetto di montasio. Rimodellate con le mani, non appena avrete preparate tutte le polpette, le impanate, passatele in un piatto con l’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, che dovrà aderirsi bene alle polpette.

Riscaldate abbondante olio per la frittura in una pentola dai bordi alti, solo quando sarà ben caldo immergete un pò alla volta le polpettine, le girate di tanto in tanto, in modo da garantire una cottura omogenea. Togliete con una schiumarola le polpettine e le lasciate asciugare su carta assorbente, poi le servite subito.

In alternativa alla frittura potete cuocere le polpettine nel forno, le adagiate in una teglia foderata con carta forno e le lasciate cuocere a 200° per 25 minuti o fino a quando non si saranno dorate.