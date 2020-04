Danubio salato: un antipasto gustoso

Per preparare questo delizioso antipasto,, in una ciotola, versate la farina, sbriciolate il lievito, aggiungete lo zucchero, il sale e l’uovo, mescolate bene. Aggiungete a filo il latte ed impastate con una forchetta in modo da amalgamare tutti gli , lavorate con le mani e d aggiungete l’olio, poi trasferite su un piano da lavoro, leggermente infarinato.fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo, formate una palla e trasferitela in una ciotola infarinata ein un luogo asciutto e lontano da correnti per

In alternativa potete lasciarlo in forno spento con la luce accesa. Trascorso il tempo di lievitazione, il panetto sarà raddoppiato di volume, adesso dedicatevi al ripieno.

Tagliate a pezzi piccoli il prosciutto cotto, poi riducete a cubetti il formaggio, dividete a metà il panetto e formate sue salami, da ognuno ricavate 10 pezzi uguali. Ciascun pezzo appiattitelo leggermente e farcitelo con il prosciutto e il formaggio, richiudete i lembi e formate una pallina. Ungete una teglia rotonda da 28 cm di diametro, poi adagiate le palline farcite e posizionandole con la chiusura rivolta verso il basso e disposte a raggiera lungo tutto il perimetro.

Coprite la teglia con la pellicola e fate lievitare ulteriormente per 30 minuti, riscaldare il forno a 180° in modalità statica.

Nel frattempo, in una ciotola sbattete il tuorlo con il latte, non appena le palline saranno lievitate, spennellate con uovo e latte aiutandovi con un pennello. Trasferite in forno e lasciate cuocere per circa 30 minuti, sfornate e servire tiepido.