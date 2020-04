Per preparare il casatiello napoletano, si inizia a sciogliere il lievito di birra fresco in una ciotolina con acqua a temperatura ambiente, e mescolate per farlo sciogliere bene, utilizzando un cucchiaio.

Trasferite nella ciotola della planetaria dotata di gancio, aggiungete l’olio, lo strutto e fate lavorare a velocità bassa, versate man mano anche la farina, con un cucchiaio. Solo quando la farina si sarà assorbita, aggiungete il sale e continuate a lavorare a velocità media. Quando l’impasto avrà raggiunto una consistenza lasciatelo riposare, mentre preparate il ripieno, non occorre coprirlo.

Per preparare il ripieno, iniziate a togliere la pelle dal salame, tagliatelo a fettine non troppo sottili nel senso della lunghezza, poi ognuna la riducete a striscioline e poi a dadini e tenete da parte. Lo stesso fate per il capocollo, il provolone dolce e piccante. Togliete la crosta dal formaggio Pecorino, tagliatelo a cubetti grandi e metteteli nella ciotola del salame.

Riprendete l’impasto, togliete un pezzetto di circa 80 grammi e tenete da parte, vi servirà per sigillare le uova sul casatiello. Schiacciate un pò l’impasto, versate i cubetti di salumi e formaggi, lavorate con le mani, gli ingredienti si dovranno incorporare bene, distribuite il pepe nero macinato.

Continuate ad impastare, in modo impastate da farlo assorbire bene, formate un filoncino, dovrà avere una lunghezza di 20-22 cm circa se utilizzerete uno stampo a ciambella di 24 cm di diametro. Imburrate quest’ultimo e posizionate il filoncino, unite e sigillate le due estremità, posizionate le uova crude.

Bagnatele un pò in modo che si inseriscono meglio, le posizionate in 4 punti, che dovranno essere distanziati, fate una leggera pressione. Con l’impasto che avete lasciato da parte, stendetelo e fate 8 filoncini, poi applicatene due su ogni uova, in modo da formare una croce.

Il casatiello va coperto con un canovaccio di cotone pulito, fatelo lievitare a temperatura ambiente lontano da correnti per un paio di ore. Trascorso il tempo, infornatelo ad una temperatura di 170° per 75 minuti, nel ripiano più basso del forno, poi sfornate e lasciatelo intiepidire e servite.