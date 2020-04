Coronavirus | Fiordaliso a Live Non è la d’Urso ha raccontato della tragica scomparsa di sua madre, positiva al virus

Fiordaliso, attraverso un collegamento, è stata una degli ospiti di questa sera a Live Non è la d’Urso. La cantante ha raccontato al pubblico del piccolo schermo della scomparsa di sua madre, morta di coronavirus.

Marina è riuscita a fatica a trattenere le lacrime, lasciandosi andare poi in un pianto liberatorio, mentre confidava alla conduttrice che sua madre, grazie all’aiuto di un’infermiera, è riuscita a telefonarle per darle un ultimo saluto prima di andare via per sempre.

Fiordaliso ha pianto a Live Non è la d’Urso ricordando la morte di sua madre. Barbara ha chiesto alla sua ospite se volesse staccare il collegamento e riprenderlo in un secondo momento, visto che è apparsa piuttosto provata nel ricordare la perdita di sua madre, ma la cantante ha preferito restare in diretta per portare al pubblico la sua testimonianza.

Coronavirus | Barbara d’Urso consola Fiordaliso: “Non devi scusarti”

Fiordaliso, molto provata a causa della scomparsa di sua madre per il coronavirus, ci ha tenuto a lanciare il suo personale messaggio, invitando tutto il pubblico di Live Non è la d’Urso a restare a casa.

“Uno pensa sempre che non ci accadrà a mai, la percepisci sempre come una realtà lontana, ma non è così” ha spiegato la cantante da Barbara d’Urso. “Io ho fatto l’errore di sottovalutare la malattia ed ho sbagliato, ci scherzavo su” ha proseguito. “Non fatelo anche voi!”

“Per favore, restare a casa” ha continuato la cantante. “Io non ho potuto stringere un’ultima volta la mano a mia madre” ha spiegato. “Barbara, scusami se prima ho pianto. Non volevo. Mi spiace” ha poi concluso la cantante.

“Ma stai scherzando, Marina?” ha subito replicato Barbara d’Urso, che poco prima ha parlato di un nuovo vaccino sotto forma di cerotto. “Hai perso tua mamma da poco, non devi scusarti di niente!” ha concluso la bella conduttrice partenopea.

Fiordaliso a Live Non è la d’Urso spera davvero che il suo appello possa arrivare al cuore del pubblico, affinché nessuno perda i suoi cari a causa di questo terribile male di nome coronavirus.