Live Non è la D’Urso | Sgarbi alla D’Urso: “Capra incapace” – VIDEO

Live-Non è la D’Urso | Lite bestiale tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso. Sgarbi alla padrona di casa: “Capra incapace” – VIDEO

Ieri sera durante la diretta di “Live-Non è la D’Urso”, Vittorio Sgarbi ha inveito contro la padrona di casa Barbara D’Urso.

Vittorio Sgarbi, durante la lite ha dichiarato: “Sei una capra incapace”, riferendosi a Barbara D’Urso. Quest’ultima ha fatto di tutto per togliere dallo studio il critico d’arte ma inutilmente. Scopri come è andata a finire nel video in alto

