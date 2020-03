Il pane senza glutine con la farina di mais si prepara facilmente a casa, per accompagnare diversi piatti, scopriamo come.

Il pane senza glutine è consumato in particolar modo dalle persone celiache, e non solo. Si può preparare a casa facilmente, seguendo delle semplici ricette, utilizzando farine diverse senza glutine. Quest’ultima è una proteina che fa da legante, che dona elasticità all’impasto, infatti in sua assenza la lievitazione viene resa estremamente difficile.

Infatti è il problema che tutti riscontrano quando lo preparano in casa, perchè vedono solo una pagnotta pastosa e difficile da digerire. Ciò non accade se seguite la nostra ricetta perchè è una combinazione perfetta di diversi ingredienti, che permette di realizzare, un pane perfetto.

Noi di CheDonna.it, vi suggeriamo una ricetta da poter fare a casa, in modo facile e veloce, utilizzando la farina di mais.

Pane senza glutine con la farina di mais: preparazione

Il pane senza glutine, si può preparare a casa facilmente, seguendo la nostra ricetta passo passo, utilizzando la farina di mais gialla. E’ perfetta per chi tollera poco i lieviti, ma vuole un pane nutriente e gustoso, inoltre è fragrante e di ottimo sapore. Il pane senza glutine, risulterà molto digeribile, scopriamo la ricetta da poter fare a casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pane | 6 preparazioni facili e veloci da fare a casa

Ingredienti

300 g di farina di mais gialla

80 g di farina di riso

12 g di sale

350 ml di latticello o di latte

40 ml di olio extravergine d’oliva

60 g (1 medio) di uova

10 g di bicarbonato di sodio

10 g di zucchero di canna

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a mettere in una ciotola, la farina di riso e di mais gialla, miscelate bene con un cucchiaio, poi aggiungete il bicarbonato, il sale e lo zucchero. Al centro mettete l’uovo, il latte l’olio, impastate bene con le mani, fino a quando non otterrete un composto omogeneo e senza grumi, fatelo riposare per circa 10 minuti. Trascorso il tempo, lo versate in uno stampo basso e rotondo, ma va bene anche lungo, foderato con carta forno e lo lasciate cuocere in forno a 180° per 30 minuti. Sfornate e gustate con diverse pietanze.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI