Pane senza glutine con la farina di riso

Il pane senza glutine, si può preparare in diversi modi, utilizzando diverse combinazioni di farine, con e senza lievito di birra. E’ un alimento molto consumato, in particolar modo dai celiaci, si può preparare a casa facilmente seguendo la nostra ricetta. I prodotti senza glutine, non hanno la proteina che fa da legante, che svolge un ruolo importante all’impasto, in quanto dona elasticità. In assenza di tale proteina la lievitazione è più difficile, il problema che potrebbe interessare chi si cimenta a prepararlo a casa.

Il pane senza glutine si prepara facilmente con al farina di riso e con un lievitino, che si prepara con lievito di birra, acqua, maizena e destrosio. Potete accompagnare diversi piatti, dai contorni ai secondi e non solo, potete mangiare qualche fettina al mattino, con della marmellata. Scopriamo la nostra semplice ricetta, seguendo passo passo.

Preparazione

Per preparare il pane senza glutine, iniziate dal lievitino, in una ciotola, mettete la maizena setacciata, poi aggiungete il destrosio, e mescolate con un cucchiaio. Riscaldate un pò l’acqua e sciogliete al suo interno il lievito di birra, mescolate con un cucchiaio di legno, versare il preparato nella ciotola con la maizena e mescolate bene tutti gli ingredienti fino a quando non otterrete una pastella.

Adesso coprite con la pellicola trasparente la ciotola e lasciate lievitare in un ambiente caldo per almeno 30 minuti e lontano da correnti. si dovrà gonfiare e dovrà essere soffice.

Trascorso il tempo, potete procedere con la realizzazione dell’impasto principale, basta mettere in una ciotola, l’amido di mais, l’amido di riso e la fecola di patate, poi versate il latte in polvere, la gomma guar ed il sale. Versate l’acqua e solo 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva, infine il lievitino e mescolate bene tutti gli ingredienti, utilizzando un cucchiaio di legno. Il risultato dovrà essere un composto semi-liquido, che non riuscite a lavorare con le mani, coprite con la pellicola trasparente e fate lievitare in un ambiente tiepido, fino a quando il volume non avrà un volume doppio. Successivamente, mettete la carta forno in uno stampo per plumcake, versate l’impasto, non preoccupatevi, se dopo averlo versato si sgonfia e diviene liquido. Distribuite un cucchiaio di olio extra vergine di oliva sulla superficie dell’impasto e fate nuovamente lievitare, fino a quando non arriverà al bordo della teglia, il tempo può variare da mezz’ora a un’ora.

Poi cuocete nel forno preriscaldato a 250°C per i primi 10 minuti, poi abbassate la temperatura a 180°C per 30 minuti, poi sfornate e togliete il pane dallo stampo e lasciate intiepidire, poi tagliate a fette e servite. Il pane lo potete conservare per un massimo di 2 giorni in un sacchetto per alimenti, oppure potete congelarlo per un massimo di un mese.