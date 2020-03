Lievito di birra introvabile? Ecco come farlo a casa

Il lievito di birra è introvabile? Ecco la ricetta per prepararlo a casa.

Con l’avvento del Coronavirus e la successiva quarantena, gli italiani stanno riscoprendo un nuovo modo di vivere e tra le tante novità legate al periodo c’è quella di rispolverare i piaceri della cucina casalinga.

Così, complici le ore in più da passare tra le mura domestiche e l’impossibilità di uscire per piccoli acquisti, in tanti hanno deciso di mettere le mani in pasta iniziando a realizzare pane e pizza in casa.

Tutto ciò a portato però ad un acquisto sfrenato degli ingredienti base, ovvero la farina e il lievito. E, nonostante i continui rifornimenti da parte dei supermercati, quest’ultimo, specie in prossimità dei week end sembra essere sparito dalla circolazione.

Niente paura, però, perché esiste un modo per creare il lievito di birra anche casa.

Lievito di birra: come realizzarlo a casa

In questi giorni, il lievito di birra si è improvvisamente trasformato da ingrediente povero ad un bene di prima necessità e super cercato. La maggior parte dei supermercati, infatti, hanno esaurito le scorte e chi ne ha ancora, in alcuni casi, ha deciso di venderne un panetto a famiglia, cercando così di accontentare un po’ tutti.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Andarsene in giro alla ricerca del lievito, però, non è una scelta molto saggia, specie se in periodo di quarantena.

Per questo motivo, sul web stanno dilagando le ricette che spiegano come realizzare il lievito di birra anche a casa. E, per fortuna, sembra che la realizzazione sia anche molto semplice.

Scopriamo quindi la ricetta del pizza chef Davide Gallera, già riportata da altri siti come il corrieredellumbria e 105.net

Gli ingredienti che ci servono sono

150 ml di birra

1 cucchiaino e mezzo di zucchero

1 cucchiaio e mezzo di farina 00

Potrebbe interessarti anche -> Lievito: i prodotti alternativi e le ricette per farlo in casa

La preparazione è molto semplice. Si mescolano insieme i tre ingredienti e, una volta ottenuto un impasto lo si lascia riposare per una notte a temperatura ambiente. L’indomani il lievito di birra sarà già pronto per un quantitativo di circa 70 grammi.

In questo modo, sarà possibile realizzare sia del buon pane casalingo che pizze per tutta la famiglia e tutto senza impazzire alla ricerca del lievito.