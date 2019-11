Lievito di birra | un elisir di bellezza per la pelle e...

Il lievito di birra non è utile solo in cucina per la preparazioni di pizza e pane, ma è un vero e proprio alleato dei capelli e della pelle.

Lievito di birra (IstockPhotos)

Avete mai pensato di utilizzare il lievito di birra per la bellezza della vostra pelle e dei capelli?

Sono in tanti ad utilizzarlo in cucina per la preparazione di pizze, pane e torte salate, ma nessuna è conoscenza, che il lievito di birra è un ottimo alleato di benessere e di bellezza.

Il lievito di birra è un fungo che è presente sia nel mosto della birra che nella buccia di alcuni frutti, si può acquistare sotto forma di panetti o compresse o in polvere da solubilizzare. E’ una fonte di sali minerali e vitamine, scopriamo quali sono i benefici nel campo della cosmesi.

1. Lievito di birra e unghie

Unghie sfaldate e fragili (IstockPhotos)

Quante volte vi è capitato di avere le unghie deboli e sfaldate, soprattutto quelle delle mani perchè sono state troppo tempo in acqua?

La soluzione c’è, fate una cura con il lievito di birra sciolto in acqua oppure, potete anche utilizzare l’integratore alimentare, facendo dei cicli da ripetere al massimo 2-3 volte l’anno, per una settimana. Chiedete sempre consiglio al vostro medico, prima di assumere gli integratori. Grazie alla presenza di magnesio, calcio e ferro, il lievito facilita la crescita delle unghie e le rende più belle.

2. Pelle luminosa e purificata

Il lievito di birra contiene la vitamina B e i sali minerali, che aiuta la idratazione della pelle, rendendola più vellutata, luminosa e tonica.

Inoltre grazie alle sue proprietà anti batteriche può anche curare la pelle grasse e con l’acne, in quanto va a riequilibrare la produzione di sebo. Il lievito di birra per questi motivi viene impiegato per la preparazione delle maschere di bellezza.

Ecco una ricetta da preparare a casa per la maschera di bellezza, però applicate prima su una piccola zona del corpo, per assicurarvi che la pelle reagisca nel modo corretto.

Maschera per il viso con lievito di birra

Ingredienti:

2 cucchiai di lievito di birra

poche gocce di acqua di rosa

qualche goccia di olio di enotera

Preparazione

Mischiate due cucchiai di lievito con qualche goccia di acqua di rosa e di olio di enotera, che lo potete acquistare in erboristeria.

con qualche goccia di acqua di rosa e di olio di enotera, che lo potete acquistare in erboristeria. Lavoratelo fino ad ottenere un impasto denso da spalmare sul viso.

Lasciate agire la maschera per cira venti minuti.

Sciacquate bene con acqua tiepida.

In alternativa al fai da te, potete decidere di acquistare degli integratori a base di lievito di birra da assumere per periodi limitati, chiedete sempre il parere del vostro medico.

3. Fortifica i capelli e li rende più lucenti

Ci sono periodi dell’anno in cui si è particolarmente stressati e di conseguenza il corpo è carente in vitamine, e i capelli possono risentirne.

Se volete che i vostri capelli ritornino luminosi e forti è necessario assumere più vitamina H e vitamina B8, ma poche persone sanno che il lievito di birra, le contiene entrambe le vitamine.

Per curare i capelli le alternative da provare sono tre:

assumere integratori per periodi brevi: chiede sempre al medico; inserire scaglie di lievito per condire cibi come insalate e piatti a a base di verdure. preparare una maschera per capelli fai da te

Maschera rivitalizzante per capelli

Ingredienti

200 ml di acqua tiepida

1 cubetto di lievito

Preparazione:

Lavate i capelli come fate usualmente

Tamponarli con un asciugamano: senza strizzarli troppo.

Sciogliete il cubetto di lievito in acqua tiepida.

in acqua tiepida. Versate il composto sui capelli: massaggiate delicatamente in modo che penetri in profondità.

Risciacquate bene

Asciugate i capelli come preferite.

Maschera viso ( IstockPhotos)