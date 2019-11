Taylor Mega fa una confessione choc: “Sono stata vittima di bullismo”

Taylor Mega ha fatto una confessione choc su Instagram rivelando di essere stata vittima di bullismo



Taylor Mega, qualche ora fa, ha preferito rispondere ad alcune delle curiosità dei fan sul suo profilo Instagram.

La bella influencer ha rivelato, tra una confidenza e l’altra, di essere stata vittima di bullismo quando era piccola, durante il periodo della scuola. L’opinionista di Barbara d’Urso, come rivelato da lei stessa, da piccola aveva un aspetto completamente diverso da quello attuale. Aspetto che diventata motivo di presa in giro da parte dei suoi coetanei.

Ma l’ex fidanzata di Sfera Ebbasta ha dichiarato di dovere molto anche a tutti quei bulli, in quanto l’hanno resa la persona che è ora.

Taylor, infatti, non era come la vediamo ora. Era una ragazzina con i capelli corti e, come rivelato da lei stessa, con modi poco carini e gentili. Per questo motivo veniva etichettata come un maschiaccio e presa costantemente in giro dai suoi compagni.

Taylor Mega è stata vittima di bullismo, ma ringrazia i suoi “compagni” in quanto è grazie anche a loro se oggi a fame di vita. Tra l’altro, l’opinionista di Barbara d’Urso, che di recente è stata anche censurata dal social cinese Tik Tok, ha rivelato che non accetta di buon grado i consigli. E, solitamente, fa l’esatto apposto di quanto le viene suggerito.

Qualcuno avrebbe suggerito a Taylor Mega di non andare da Barbara d’Urso, ma lei se n’è sempre fregata, andando dritta per la sua strada. Bisogna però fare una precisazione.

Taylor non ha fatto il nome della conduttrice, ma ha parlato di un programma di cui spesso fa parte e l’ex di Erica Piamonte è solita frequentare soltanto i salotti televisivi di canale 5, capitanati da Barbara d’Urso.

Pur non facendo nomi, il programma a cui facevano riferimento i suoi “consiglieri” appare piuttosto chiaro.