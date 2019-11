Annienta lo stress in 21 giorni con la sfida anti-ansia

Provi una sensazione di ansia persistente? ti senti mentalmente e fisicamente sopraffatta dallo stress? E’ tempo di agire, ecco le azioni quotidiane salvavita per tornare ad essere al top in sole 3 settimane

Tutti abbiamo periodi in cui ci sentiamo più stressati di altri, presi dalle nostre ruminazioni e dai nostri tormenti interiori. Gli obblighi familiari, sociali e professionali generano ansia persistente. In un mondo in cui le cose si muovono a tutta velocità, le nostre menti possono indebolirsi ed essere sopraffatte da idee oscure. Per porre fine a questi sentimenti ansiosi, dobbiamo rimboccarci le maniche e compiere azioni quotidiane salvavita.

Sfida antistress di 21 giorni

A volte siamo così sopraffatti dalle nostre emozioni che non vediamo più la fine del tunnel. Alcune situazioni mettono alla prova la nostra psicologia e ci rendono estremamente vulnerabili. Problemi di coppia, difficoltà finanziarie o superlavoro sono tutti fattori che possono aumentare la nostra ansia e influire sulla qualità della nostra vita.

Quando i nostri nervi ci giocano brutti scherzi, troviamo anche difficile relativizzare ed uscire da questo abisso. In questo articolo, offriamo una sfida di 21 giorni per aiutarti a ritrovare la gioia della vita e liberare tutte le tue tensioni.

Questo programma è suddiviso in tre settimane di esercizi, che aiutano corpo e mente, ad aumentare la tua sensazione di benessere. Ricorda che le attività consigliate durante la settimana dovrebbero essere svolte tutti i giorni senza eccezioni.

Prima settimana:

Ripeti affermazioni positive

Ogni giorno, recita il tuo mantra per incanalare la tua mente e mitigare i tuoi pensieri parassiti. Quali sono le tue aspirazioni profonde? Quali sono i tuoi punti di forza interiori? Definendo le tue motivazioni e i tuoi punti di forza, le dovrai ripete ad alta voce per integrarle nel tuo inconscio. In effetti, affermazioni positive danno origine ad azioni altrettanto positive: è la legge di attrazione.

Pratica la meditazione

Le persone che vivono sotto pressione hanno difficoltà a lasciarsi andare e si muovono serenamente nelle loro vite. Anzi, guardano indietro al passato o anticipano un futuro oscuro, che li costringe a essere pessimisti e ansiosi. Attraverso la meditazione, possono concentrarsi sul momento presente e connettersi alle loro sensazioni corporee per la pace della mente.

Respira profondamente

Per scacciare le tensioni, concentrati sul respiro. Opta per un posto tranquillo dove non sarai disturbato e regalati questo momento di serenità. Respirare profondamente trattenendo il respiro per alcuni secondi prima di espirare. Concentrati su questo esercizio antistress per ottenere il massimo beneficio.

Tieni un diario

Quando ti senti angosciato dall’ansia, prendi un piccolo quaderno e scrivi tutto quello che senti. Inserisci parole sui tuoi sentimenti per identificare le tue emozioni e alleviare lo stress. In generale, la scrittura aiuta a liberare la mente e lenire il dolore.

Stabilisci un obiettivo da raggiungere

Tutti abbiamo obiettivi che vorremmo raggiungere, ma le emozioni negative ci inibiscono e compromettono i nostri sforzi. Sia che tu voglia perdere qualche chilo o ottenere un lavoro migliore, fissa un obiettivo specifico che vorresti raggiungere dopo 21 giorni.

Seconda settimana:

Organizza le tue giornate

Stabilisci un programma giornaliero e attieniti ad esso. Mettendo insieme un piano con obiettivi concreti, ogni momento della tua giornata sarà ottimizzato e ti sentirai più produttivo.

Imposta le tue priorità

Chiediti: quali sono le cose che sono importanti per me e che vorrei ottenere per stare meglio? Quindi, fai del tuo meglio per soddisfare le tue aspettative e prosperare completamente su base giornaliera.

Colora

Chi ha detto che questa attività è solo per i più piccoli? La terapia artistica è un’esercizio antistress per eccellenza, consiste nell’esprimere la propria creatività colorando, dipingendo o modellando l’argilla.

Idratati abbastanza

Durante queste tre settimane, è necessario prendersi cura del proprio corpo e bere abbastanza. In effetti, l’acqua aiuta a liberarsi delle tossine e a dare più energia, il tutto mentre allevia l’ansia.

Terza settimana:

Rinuncia ai social network

Fai una pausa e stai lontano dai social network per concentrarti completamente sul tuo benessere. Metti da parte il telefono e il computer per altre attività più rilassanti.

Fai un bagno caldo

Fai un bagno caldo per rilassarti e rilasciare tutta la pressione che ti ostruisce. Puoi aggiungere oli essenziali biologici, naturalmente profumati, per stuzzicare tutti i tuoi sensi.

Esci

Questa terza settimana fa rima con piacere e armonia. Sentiti libero di uscire e incontrare nuove persone. Lascia da parte le tue paure e fidati della vita per mettere le persone premurose sulla tua strada.

