Contorni per accompagnare secondi piatti | Scopri 3 ricette

Scopri 3 contorni da preparare a casa per accompagnare i secondi piatti, che si possono cucinare al forno o in padella, semplici e gustosi Che contorno preparo oggi ? Quante volte vi siete posti questa domanda? Non è così difficile preparare contorni per accompagnare secondi piatti, ma a volte, manca proprio la fantasia. Non è un'impresa ardua cucinare contorni veloci, salutari e soprattutto sfiziosi. Le tre verdure che vi proponiamo sono: zucchine, melanzane e peperoni, cotti in padella o al forno, quindi contorni salutari. I peperoni sono verdure davvero saporite, che si prestano alla preparazione di diversi contorni, sono molto consumati, grazie alla loro versatilità, che rendono unico qualsiasi piatto. Inoltre sono ricchi di sostanze nutritive, di antiossidanti che apportano benefici al nostro organismo, quindi si possono integrare ad una dieta sana e bilanciata. Inoltre, rallegrano i piatti grazie ai colori vivaci. Anche le zucchine sono verdure molto versatili, ricche di sostanze nutritive come vitamine e sali minerali, inoltre sono perfette per una dieta ipocalorica. Si possono cucinare al forno, grigliate e in padella. Le melanzane infine sono davvero gustose, anche esse molto gustose e versatili, ortaggio tipico della stagione estiva, che vanta di tantissime proprietà benefiche per la salute del nostro organismo. Possono accompagnare tantissimi piatti a base di carne, pesce, formaggi, e salumi. Noi di CheDonna.it, vi proponiamo 3 contorni con 3 verdure diverse, che si preparano con semplici ingredienti, scopriamo quali. SULLO STESSO ARGOMENTO: Pasta sfoglia | 20 e più ricette con l'impasto salato più goloso di sempre 1. Melanzane a ventaglio con mozzarella

Le melanzane a ventaglio cotte al forno, sono un contorno sfizioso e semplice da realizzare, si presenta molto bene. Si farciscono le fettine con pomodoro e mozzarella, ma si presta a diverse varianti, magari potete aggiungere delle fettine di prosciutto cotto, oppure sostituire la mozzarella con provola, o scamorza. Scoprite come realizzare questa semplice ed invitante contorno, leggendo attentamente la preparazione.

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane

250 g di mozzarella

5 pomodori

6 foglie di basilico

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

olio extra vergine di oliva

Preparazione

Per preparare questo contorno insolito, iniziate a lavare le melanzane e asciugarle, non eliminate l’estremità superiore. Poi eliminate solo l’estremità inferiore, dalla melanzana fate delle fette, dovrete realizzare un ventaglio. Poi tagliate la mozzarella a fette sottili e lasciate eliminare l’acqua in eccesso trasferendo in un colino, poi lavate i pomodori e tagliateli a fettine.

Su una leccarda da forno, mettete le due melanzane aperte a ventaglio e spolverizzate un pò di sale, pepe. Tra una fetta e l’altra mettete la mozzarella, il pomodoro, qualche foglia di basilico. Distribuite un pò di olio extra vergine di oliva e lasciate cuocere in forno caldo a 200° per 25 minuti. Non appena saranno cotte, sfornate e servite subito. Il tempo di cottura varia in base alla grandezza della melanzane, quindi potete verificare la cottura, quando sarà morbida e la mozzarella si sarà sciolta, spegnete e servite.

2. Tortino di zucchine grigliate con patate