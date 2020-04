Per preparare questo antipasto, iniziate dalla pasta frolla salata, basta mettere in una ciotola di un mixer, la farina, il burro freddo tagliato a dadini e il sale, l’uovo. Chiudete il coperchio e con le lame d’acciaio, iniziate a lavorare, fino a quando non otterrete un composto sbricioloso.

Poi trasferite il composto ottenuto su piano di lavoro leggermente infarinato, lo lavorate con le mani, fino a formare una panetto, che dovrete avvolgere nella pellicola trasparente e lo trasferite in frigo a riposare per almeno un’ora.

Nel frattempo dedicatevi al ripieno, pulite e lavate sotto acqua corrente le foglie degli spinaci e poi tagliate grossolanamente. Trasferitele in una padella ampia antiaderente, aggiungete un pò di burro e lasciate cuocere a fiamma media per almeno 5 minuti aggiungete il sale e pepe.

Versate la panna e portate ad ebollizione per almeno 3 minuti, poi fate raffreddare bene. In una ciotola mettete sia l’uovo che un tuorlo, sbattete bene con la frusta, aggiungete il latte, il parmigiano grattugiato, lavorate bene per amalgamare bene il tutto. Aggiungete adesso gli spinaci e mescolate bene e tenete da parte.

E’ il momento di tirare dal frigo la pasta frolla salata, adagiatela in uno stampo per crostate leggermente imburrata o oleata, poi con i rebbi di una forchetta, bucherellate la base, distribuite il composto degli spinaci, distribuite il salmone affumicato tagliato a pezzi uniformemente. Livellate bene con una spatola e lasciate cuocere in forno a 180° per circa 40 minuti, ma controllate la cottura, non appena la superficie si scurisce , dovete coprirla con un foglio di carta di alluminio. Poi sfornate e lasciate raffreddare, servite e gustate.