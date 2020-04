La piadina romagnola con salmone è un antipasto gustoso che si prepara facilmente, perfetta da servire quando non avete molto tempo a disposizione.

La piadina romagnola è una ricetta facile e veloce da preparare, perfetta se avete ospiti a cena, bastano davvero pochi ingredienti. La potete acquistare al banco frigo se volete velocizzare la preparazione.

E’ uno street food italiano, conosciuto e amato da tutti, che si presta a tantissime varianti. Si può servire anche per un pranzo informale, come stuzzichini, magari le dividete in piccole porzioni. La piadina si può farcire con yogurt salmone e avocado, oppure con prosciutto crudo e stracchino oppure con peperoni o broccoli accompagnati da formaggi. Quindi potete dare libero sfogo alla fantasia, così potete scegliere quella che vi entusiasma di più. Scopriamo la ricetta di Chedonna.it.

Piadina romagnola con salmone

La piadina romagnola con salmone, è un antipasto che si prepara facilmente e con pochi ingredienti. La potete preparare anche un paio di giorni prima e la conservate in frigorifero, in un contenitore ermetico. In questo modo la farcite al momento opportuno.

Scopriamo gli ingredienti e come prepararla.

Ingredienti per 6 piadine diametro 22 cm

500 g di Farina 00

125 g di Strutto

170 g di Acqua a temperatura ambiente

15 g di Sale fino

1 cucchiaino e un pò di Bicarbonato

Ingredienti per il ripieno

300 g di salmone affumicato

375 g di philadelphia

Preparazione

Per preparare questo antipasto, iniziamo a preparare le piadine romagnole, in una ciotola mettete la farina, il sale, lo strutto e il bicarbonato. Lavorate con le mani, poi aggiungete l’acqua in 3 tempi, trasferite l’impasto su un piano da lavoro un pò infarinato. Continuate a lavorare fino a quando non otterrete un impasto omogeneo, formate una palla grande che dovrete mettere in una busta per alimenti.

Lasciate lievitare per almeno 30 minuti, poi dividete l’impasto in 6 parti uguali, da cui formerete una pallina che dovrete lavorare per circa 30 secondi. Quando otterrete una pallina liscia ed uniforme, la mettete in una busta per alimenti e lasciate riposare per altri 30 minuti, così fate anche le restanti palline.